Мобільні оператори розповіли, як готуються до можливих відключень світла.

В Україні можуть початись проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом через відключення електроенергії.

"Відключення електроенергії безпосередньо впливає на роботу телеком-мереж, оскільки обладнання мобільного та фіксованого зв`язку потребує стабільного енергопостачання. Київстар використовує всі технічні можливості, щоб максимально забезпечувати потреби абонентів у послугах навіть під час блекаутів. Зокрема, починаючи від 2022 року, Київстар здійснює заходи з модернізації джерел автономного живлення та встановлює на базових станціях нові акумулятори, які можуть працювати до 6 годин без підзаряджання", – повідомила ТСН.ua речниця мобільного оператора "Київстар" Ірина Леліченко.

Як "Київстар" бореться з відключеннями світла

За її словами, було встановлено 113 тисяч акумуляторів. Крім того, триває робота щодо забезпечення живленням від генераторів критично важливих об`єктів, визначених РНБО. Їх у компанії вже 2,3 тисячі. З початку повномасштабної війни "Київстар" використав понад 1 мільярд літрів дизпалива та близько пів мільярда літрів бензину.

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"Для того, щоб під час блекаутів були доступні послуги фіксованого інтернету, Київстар обладнав будинкові комутатори джерелами безперебійного живлення. Такі системи наразі встановлені в 90 тисячах багатоквартирних будинків в Україні, де проживає понад 60% наших користувачів "Домашнього Інтернету", – кажуть в компанії.

Паралельно з цим триває підготовка до зими 2024-2025 року. Здійснюється закупівля акумуляторів та генераторів. За останні два роки "Київстар" витратив понад 1 млрд грн на забезпечення енергонезалежності.

"Компанія готова до блекаутів, однак у разі, якщо відключення електроенергії будуть масштабними й довготривалими, буде змушена встановлювати пріоритети в забезпеченні базових станцій автономним живленням, оскільки через технічні обмеження 100% забезпечення базових станцій генераторами є неможливим", - резюмують зв'язківці.

Попри це у компанії сподіваються, що українці будуть ощадливо ставитись до користування електроенергією. Про можливі проблеми попереджають і у Vodafone.

Як до можливих блекаутів готується Vodafone

"Ми розуміємо стурбованість наших абонентів щодо можливих відключень електроенергії на тривалий час і пов’язаних з цим складнощів у житті й роботі. Враховуючи нестабільні графіки та масові відключення, дійсно, складно передбачити, наскільки суттєво вплине відсутність живлення на роботу мобільної мережі", – зазначила речниця мобільного оператора Вікторія Павловська.

Vodafone вживає всіх можливих заходів для забезпечення безперебійної роботи мережі та стабільного надання послуг зв’язку. Інвестиції у мережу порівняно з минулим роком зросли на 40%. За минулі два роки компанія витратила на енергонезалежність близько 160 млн грн.

"Зважаючи на посилену активність з підготовки мережі та якщо така сама ситуація в енергетиці повториться (віялові відключення до 4 годин з перервами в 6 годин), маємо лишатися в межах 85-90% середньодобової доступності мережі", – каже Павловська.

Мобільному оператору вдалось за ці два роки значно підвищити рівень доступності мережі. Для цього були закуплені нові літій-іонні акумуляторні батареї підвищеної ємності. Вони більше пристосовані до важких умов експлуатації, мають підвищену ємність та менш чутливі до частих відключень електроенергії. Крім того, вони у 2,5-3 рази швидше заряджаються, ніж ті, що були раніше.

За даними Vodafone, компанія майже вчетверо збільшила кількість базових станцій, які будуть працювати на дизельних генераторах.

"Очевидно, що забезпечити всі майданчики ДГУ неможливо – в Сумській області їх сотні. Навіть за умови наявності достатньої кількості генераторів жоден оператор не зможе власними силами одночасно доставити ДГУ до кожного майданчика і вчасно заправляти. Крім того, багато об’єктів зв’язку розташовані на дахах, куди доставити і встановити генератор неможливо", – підсумували там.

Відключення світла в Україні

Як писав УНІАН, в Укренерго прогнозують, що відключення світла в Україні можуть тривати до кінця літа.

Енергетичний експерт Андрій Закревський заспокоїв, що повний блекаут в Україні неможливий, адже залишається атомна генерація енергії.

WP вважає, що Україна не зможе відновити зруйновані електростанції за літо, зима буде важкою.

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, має бути забезпечено роботу ліфтів, помп для водопостачання на верхні поверхи, окрема робота по генераторах та сонячних панелях.

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