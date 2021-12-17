Компенсацію можуть оформити лише ті батьки, які не отримали "пакунок малюка" в пологовому будинку або управлінні соцзахисту населення за місцем проживання.

У "єМалятко" вже доступна нова послуга - оформлення грошової компенсації за "пакунок малюка".

Про це повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації України.

Компенсацію можуть оформити тільки ті батьки, які не отримали "пакунок малюка" в пологовому будинку або управлінні соцзахисту населення за місцем проживання.

Щоб отримати кошти, слід заповнити заявку онлайн особисто одному із батьків за посиланням: https://diia.gov.ua/services/yemalyatko. А також відкрити спеціальний рахунок "Пакунок малюка" в будь-якому відділенні "ПриватБанку". Кошти буде зараховано лише на цей рахунок.

Читайте також"Пакунок малюка" 2021: якою буде одноразова допомога при народженні дитини та хто її отримаєРозмір компенсації становить 6 тис. 300 грн у разі подання заяви у грудні 2021 року. Кошти можна використати на придбання дитячих товарів офлайн або в інтернет-магазинах, список яких опубліковано на сайті Міністерства соціальної політики.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2020 року в Україні повернули надання батькам при народженні дитини одноразової допомоги "пакунок малюка" (або бебі-бокс).

Що таке "єМалятко"

Нагадаємо, "єМалятко" - це 10 послуг за однією заявою, потрібних для немовляти. Основною та обов'язковою послугою є оформлення свідоцтва про народження, яке доставить кур'єр за зручною адресою.

Додатково можна отримати ідентифікаційний код для дитини, задекларувати місце її проживання, виплату допомоги при народженні тощо.

Отримання послуг за однією заявою позбавляє необхідності відвідування 11 установ, заповнення 37 документів, витрачати 30 годин на ці відвідини та оформлення.

За майже два роки існування сервісу "єМалятко" вже понад 222 тисячі українців подали заявки. 89% батьків реєструють народження дитини саме через "єМалятко". Не потрібно стояти в чергах та відвідувати держустанови, адже подати заяву можна онлайн одразу після народження малюка.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Леся Лещенко