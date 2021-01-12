Одноразова натуральна допомога надається за рахунок коштів державного бюджету.

Наприкінці 2020 року в Україні повернули надання батькам при народженні дитини одноразової допомоги "пакунок малюка".

Що таке "пакунок малюка"

30 вересня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "Пакет малюка" (№3006а), а 22 жовтня його підписав президент Володимир Зеленський.

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Згідно із законом, "пакунок малюка" – державна одноразова натуральна допомога, що надається громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах проживають на території України і народили живонароджену дитину, за рахунок коштів державного бюджету.

Передбачено, що вартість "пакунку малюка" становить не менш як 3 розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого законом на дату її видачі, та не зараховується до розміру допомоги при народженні дитини.

Хто може отримати "пакунок малюка"

Одержати одноразову допомогу "пакунок малюка", в разі відсутності батька або матері, можуть усиновителі, патронатні вихователі, прийомні батьки, батьки-вихователі або опікуни новонародженої дитини.

Крім того, "пакунок" можуть отримувати породіллі, які народили дитину поза межами медичного закладу.

Що входить до "пакунку малюка"

Згідно із опублікованою на сайті парламенту інформацією, до складу одноразової допомоги "пакунок малюка" входять такі предмети:

№№ Найменування товару К-ть, штук 1 Підгузки одноразові для новонароджених, 2-5 кг (не менше ніж 47 шт.), 3-6 кг (не менше ніж 47 шт.), не менше трьох шарів, кріплення на липучках, з еластичними вушками 1 2 Серветки вологі одноразові для дітей від 0 років, гіпоалергенні, PH-нейтральні (PH 7), без запаху (не менше ніж 56 шт. в упаковці) 1 3 Пелюшка ситцева, бавовна 100 %, розмір 80 × 95 см +/- 10 % 1 4 Пелюшка фланелева, бавовна 100 %, розмір 90 × 110 см +/- 10 % 1 5 Пелюшка муслінова, бавовна 100 %, розмір 70 × 70 см +/- 10 % 1 6 Пелюшка багаторазова вологостійка, не менше трьох шарів, розмір 60-80 см +/- 10 % 1 7 Шапочка, бавовна 100 %: 7.1 розмір 0-3 місяці 1 7.2 розмір 3-6 місяців 1 7.3 розмір 6-12 місяців 1 8 Боді з коротким рукавом, бавовна 100 %: 8.1 розмір 56 см (довжина тіла 51-56 см) 1 8.2 розмір 62 см (довжина тіла 57-62 см) 2 8.3 розмір 68 см (довжина тіла 63-68 см) 2 8.4 розмір 74 см (довжина тіла 69-75 см) 2 9 Боді з довгим рукавом, трикотаж, бавовна 100 %: 9.1 розмір 56 см (довжина тіла 51-56 см) 1 9.2 розмір 62 см (довжина тіла 57-62 см) 2 9.3 розмір 68 см (довжина тіла 63-68 см) 2 9.4 розмір 74 см (довжина тіла 69-75 см) 2 10 Штани-повзунки із закритими носочками, бавовна 100 %: 10.1 розмір 56 см (довжина тіла 51-56 см) 1 10.2 розмір 62 см (довжина тіла 57-62 см) 1 11 Чоловічки з довгим рукавом та штанцями, бавовна 100 %: 11.1 розмір 56 см (довжина тіла 51-56 см) 1 11.2 розмір 62 см (довжина тіла 57-62 см) 2 11.3 розмір 68 см (довжина тіла 63-68 см) 2 11.4 розмір 74 см (довжина тіла 69-75 см) 2 12 Сорочечка дитяча, бавовна 100 %: 12.1 розмір 56 см (довжина тіла 51-56 см) 1 12.2 розмір 62 см (довжина тіла 57-62 см) 1 13 Шкарпетки, бавовна не менше ніж 80 %, розмір 0-3 місяці 2 14 Рукавички для немовлят, бавовна 100 %, розмір 0-3 місяці 1 15 Слинявчик дитячий, бавовна 100 %, розмір 0-3 місяці 1 16 Термометр для води, не має містити ртуті 1 17 Термометр для тіла електронний з гумовим наконечником, водостійкий 1 18 Ножиці манікюрні дитячі з тупими наконечниками (безпечні), нержавіюча сталь 1 19 Прокладки для лактації (не менше ніж 60 шт. в упаковці) 1 20 Ковдра тепла, гіпоалергенний наповнювач, зовнішня тканина – бавовна 100 %, розмір 110 × 140 см +/- 10 % 1 21 Плед-ковдра, 100 % трикотаж, бавовна, розмір 60 × 80 см +/- 10 % 1 22 Підковдра, бавовна 100 %, розмір 110 × 140 см +/- 10 % 1 23 Матрац, склад за міжнародними нормами, розмір 42 × 70 +/- 10 %. Товщина не менше ніж 3 см, гіпоалергенний наповнювач, зовнішня тканина – натуральний матеріал. Розмір матраца (периметр) має збігатися з розміром (периметром) дна коробки-колиски (позиція 32 цього Переліку) 1 24 Рушник махровий з куточком для купання, розмір 100 × 100 см +/- 10 %, з натурального матеріалу 1 25 Товари / іграшки розвиваючі для стимулювання зорових, слухових, тактильних відчуттів та рухових навичок, без дрібних деталей, пластик із сертифікатом, що дозволяє використання дитячих іграшок 4 26 М’яка книжка з високою контрастністю зображень 1 27 Крем із вмістом ланоліну 100 % 1 28 Рідке мило-шампунь дитяче з дозатором, універсальне, від 0 років, без парабенів, гіпоалергенне, без запаху, 500 мл 1 29 Крем для малюка під підгузок, без парабенів, гіпоалергенний, не менше ніж 50 мл 1 30 Мило господарське (для прання дитячих речей), гіпоалергенне, не менше ніж 100 г 1 31 Дитячі гігієнічні ватні палички з обмежувачем, бавовна 100 % (не менше ніж 50 шт.) 1 32 Коробка-колиска, розмір 43 × 70 × 27 см +/- 10 %, з гофрокартону типу «С» (міцна гофра, 120 г/м-2), кашированого картоном целюлозним (210 г/м-2), та з повнокольоровим друком на дно та кришку коробки. Для зміцнення конструкції дно та бокові стінки мають окремі вставки без друку з гофрокартону типу «С» (міцна гофра, 120 г/м-2). При цьому зображення сосок, пляшечок та інших допоміжних засобів для вигодовування немовлят на такій коробці не розміщуються

"Пакунок малюка": чи можливо отримати грішми

У листопаді 2020 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову про надання при народженні дитини одноразової допомоги "пакунок малюка", в якій батькам дають право вибору – отримувати допомогу у грошовій чи натуральній формі.

Так, з 1 липня 2021 року батьки матимуть право вибору між одноразовою натуральною допомогою "пакунок малюка" та грошовою компенсацією вартості одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка".

Також запроваджується можливість отримання одноразової натуральної допомоги , "пакунок малюка" або грошової компенсації в межах комплексної послуги "єМалятко".

Слід зауважити, що орієнтовна вартість такого "пакету" нині складає 5000 гривень.

До того ж часу дітям, які народилися з 24 жовтня 2020 року і до 1 липня 2021 включно, впродовж 30 днів з моменту народження мають надавати "пакет малюка". У разі його неотримання з обставин, які не залежали від батьків, вони отримають грошову компенсацію вартості одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка".

Що відомо про ініціативу "пакунок малюка"

Ініціатива "пакунок малюка" запрацювала восени 2018 року. До цих наборів входили предмети гігієни, одяг для новонароджених, підгузки та інші товари.

Читайте такожРада дозволила українцям змінювати своє ім'я по батькові11 січня 2020 року уряд підвищив виплати на дитину в 2020 році. Повідомлялося, що допомогу при народженні дитини надаватимуть разом з одноразовою допомогою "пакунок малюка".

З весни проект "пакунок малюка" заморожений. У липні 2020 року Мінсоцполітики повідомило, що тим, хто не отримав бебі-бокс у 2020 році, буде надана грошова компенсація. Однак восени минулого року в Україні відновили надання "пакунку малюка".

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Автор: Аліна Вишневська