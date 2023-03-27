Кандидатів, які з тих чи інших причин не змогли пройти відбір до "Гвардії наступу", можуть проходити службу в інших підрозділах.

В лютому в Міністерстві внутрішніх справ заявили про початок відбору добровольців у підрозділи "Гвардії наступу", які братимуть участь в звільненні Донеччини, Луганщини та Криму. Наразі набір добігає кінця, і кількість охочих доволі велика.

Як в ефірі національного телемарафону повідомив речник НГУ Руслан Музичук, більшість підрозділів вже сформовані та проводять тренування.

"В березні більша частина – кандидати, які пройшли перша етапи, військово-лікарську комісію – доєдналися до підрозділів. Зараз у багатьох підрозділах проходять індивідуальні заняття під керівництвом інструкторів, де добровольці проходять заняття зі стрілецькою зброєю, опановують тактику. В деяких підрозділах також почалися навчання зенітників та артилеристів", – розповів він.

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За словами Музичука, кампанія "Гвардії наступу" "перебрала найкращі практики щодо формування добровольцями боєздатних підрозділів", які існували в Нацгвардії й до цього. Зокрема, він акцентував, що вимоги до кандидатів жорсткі. Не всі охочі зможуть потрапити до бригад.

"Є інші підрозділи, де вимоги не такі високі. У бригадах "Гвардії наступу" вимоги високі саме через те, що передбачається, що ці підрозділи будуть безпосередньо задіяні до виконання задач по лінії фронту, не лише оборонного, а й наступального характеру. Треба мати велику мотивацію і рівень фізичної підготовки. … Що стосується кандидатів, які з тих чи інших причин не змогли пройти, але мають належний стан здоров’я, вони можуть проходити службу в інших підрозділах", – додав він.

Музичук додав, що на початку квітня буде оголошено про етапи цієї кампанії, результати. Він зауважив, що кількість добровольців досить велика – за майже два місяці було отримано понад 16 тисяч заявок. Наразі є ймовірність, що формуватимуть резерви.

"Набір буде тривати орієнтовно до 1 квітня, як оголошувалося. Якщо й надалі будуть приходити заявки й будуть охочі, то, можливо, будуть формуватися резерви й інші підрозділи", – сказав речник НГУ.

Гвардія наступу - що відомо про штурмові бригади

В лютому МВС України розпочало формування восьми штурмових бригад у складі "Гвардії наступу", які, як передбачалося, братимуть участь у звільненні Луганська, Донецька і Криму. Ці підрозділи складаються з військовослужбовців та поліцейські, які мають значний бойовий досвід, та доукомплектовуються добровольцями.

Набір добровольців до бригад Нацгвардії ("Буревій", "Червона калина", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан" та легендарний "Азов"), Держприкордонслужби ("Сталевий кордон") та Нацполіції ("Лють") триватиме до 1 квітня. Долучитися можна онлайн через сайт storm.mvs.gov.ua або у визначених ЦНАПах.

Напередодні заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко в інтерв’ю УНІАН повідомила, що 5% охочих потрапити до "Гвардії наступу" – жінки. Вони також розповіла, якою є мета формування штурмових бригад, як відбувається підготовка добровольців тощо.

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