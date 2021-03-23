В Україні у 2020 році 123 підлітки вчинили самогубство.

В Україні зростає кількість скоєних підлітками самогубств.

Читайте такожПонад дві третини українців вважають, що події в країні розвиваються в неправильному напрямкуПро це повідомляють у Харківському національному університеті внутрішніх справ.

За даними Єдиного реєстру досудових розслідувань України, у 2020 році 123 підлітки вчинили самогубство.

Вже на початку березня 2021 року поліція зафіксувала 25 випадків самогубств і 91 спробу вчинити такі дії.

В університеті зазначають, що в соціальних мережах з'явилися різні "групи смерті".

Завкафедри педагогіки та психології ХНУВС Олена Федоренко порадила батькам попереджати дітей про це.

"Необхідно спочатку поговорити, зробити певну паузу, подивитися як дитина на це реагує. Якщо дитина вже знайома і вона про це чула по телебаченню або навіть в мережі, можна по її реакції зрозуміти, ця тема буде її цікавити чи ні", - пояснює Федоренко.

Отруєння українських дітей ліками

16 лютого в одному з ліцеїв Боярки дві дівчинки отруїлися таблетками, які самі купили в аптеці. Випити таблетки вони вирішили після того, як побачили в мережі заклик, щоб проковтнути 40 таблеток і подивитися, що з ними буде. В результаті одна з дівчаток померла. Встановлено, що дівчатка вживали препарат Дротаверин, купили його в аптеці біля школи.

Аналогічний випадок 17 лютого стався в Умані. Дві восьмикласниці наковталися таблеток і потрапили до лікарні. Приймали препарат "Дротаверин" у приміщенні школи.

27 лютого повідомлялося, що в Сумах школярки наковталися таблеток і викликали швидку допомогу. Першокурсниці напилися таблеток від застуди.

В рівному школярка випила 40 таблеток "парацетамолу". Причиною такого вчинку стало непорозуміння на побутовому грунті.

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Автор: Людмила Жерновська