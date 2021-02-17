Стали відомі нові подробиці смертельного отруєння школярок у місті Боярка під Києвом, одна з яких у результаті померла.
Про це повідомляє телеканал "Україна 24".
Трагедія сталася в ліцеї "Гармонія", там вже пройшли слідчі дії: правоохоронці опитали дирекцію та вчителів. За словами однокласників, спочатку дівчаток довго не було, потім їх знайшли в туалеті в несвідомому стані.
У поліції повідомили, що дівчатка наковталися таблеток, які купили в найближчій аптеці. Кожна випила приблизно по 40 штук, перевищивши максимально допустиму дозу в 10 разів.
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"Вони повернулися в школу і пішли в туалет приймати ці таблетки. Коли вживали останню таблетку, написали повідомлення своїм однокласницям про те, що вони вживають сорокову таблетку, після цього однокласниці підбігли до приміщення туалету і знайшли там дівчаток. Одна вже знепритомніла і медики після того, як приїхали, констатували її смерть. Друга ще була при свідомості, але у важкому стані", - розповіла старший інспектор відділу комунікації поліції Київської області Марія Дідковська-Бідюк.
На подібний експеримент Школярки пішли через якогось челенджу в соцмережі - "випий сорок таблеток і подивися, що буде".
"Одна моя однокласниця сказала, що це, мабуть, якийсь челлендж був на суперечку. Але від кого, невідомо", - розповіла одна з учениць ліцею.
У дирекції закладу інцидент поки не коментують.
Отруєння дітей у Боярці
- У ліцеї в Боярці отруїлися дві учениці 7 класу. Одну дівчинку врятувати не вдалося, інша знаходиться в лікарні в стабільному стані.
- У поліції пізніше повідомили, що діти отруїлися після прийняття дротаверину. Правоохоронці розповіли, що дівчата знайшли в інтернеті відео, де пропонувалося прийняти ці ліки в певній дозі, щоб дізнатися "чим це закінчиться".
- Дротаверин, яким отруїлися учениці, використовується для зняття спазм гладкої мускулатури, пов'язаних із захворюваннями біліарного тракту, при захворюваннях сечового тракту і шлунково-кишкового тракту, при головному болю і гінекологічних захворюваннях.
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