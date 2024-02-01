In the Army Now 2.0: оновлені правила мобілізації в Україні

В Україні вдруге взялися за зміну правил мобілізації. Не минуло і місяця з часу відкликання першої версії відповідного законопроєкту, як урядовці внесли в Раду його оновлену версію. УНІАН розбирався, що може змінитися для військовозобов’язаних.

Про зміну правил мобілізації в країні говорять вже давно. І деякі ідеї депутатів, запропоновані в першій версії так званого мобілізаційного законопроєкту, викликали неоднозначну реакції українців. Документ пішов на допрацювання. І зараз Кабмін подав до Верховної Ради оновлену його версію. Тож, які зміни чекають на українців тепер?

Дістануть через картку та машину - дубль два

Згідно з законопроєктом, усі військовозобов’язані громадяни протягом двох місяців з часу ухвалення закону мають оновити свої дані у військкоматі. А для ухилянтів мобілізаційний проєкт готує неприємні сюрпризи.

"Якщо ти ухилянт, ти не маєш права жити повноцінним життям", - нещодавно агітував за закручування гайок для втікачів від ТЦК голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Відео дня

І урядовці, реагуючи на суспільний запит, взялися за стимулювання ухилянтів, але… перестаралися: у першій версії проєкту, як відомо, пропонувалося дозволити керівникам військкоматів одноособово вирішувати питання блокування та розблокування рахунків ухилянтів. Тепер же, в оновленій редакції, після бурхливих обговорень, заперечень депутатів та омбудсмена Дмитра Лубінця, вирішили стимулювати ухилянтів так само – через власність та гроші, але залишили останнє слово за судом. Тобто, передбачили, що блокувати рахунки буде суд за поданнями керівників ТЦК.

Для цього у суду першої інстанції буде 15 днів. І рішення можна буде оскаржити в апеляційній та касаційній інстанціях. Проте за цей час картка "втікача від воєнкомів", скоріше за все, вже перетвориться на пластик, бо "рішення суду підлягає негайному виконанню": ТЦК зможуть звертатися на підставі рішення суду до Державної виконавчої служби (приватним виконавцям брати участь у блокуванні та розблокуванні рахунків заборонено). А блокування рахунку триватиме до наступного дня після того, як військовозобов’язаний з’явиться до ТЦК.

Цікаво, що урядовці не передбачили обов’язку військкоматів звертатися за розблокуванням рахунків. Отже, залишається ризик, що рахунки можуть лишатися заблокованими нескінченно довго.

Адвокат юридичної компанії Investment Service Ukraine Володимир Пищида вважає, що норму про блокування рахунків на підставі звернення ТЦК СП до виконавчої служби після отримання рішення на свою користь в суді писали "дуже далекі від юриспруденції люди".

"Чесно кажучи, не знаю, як вони в принципі будуть з цим справлятися, навіть якщо в них з’являться такі повноваження", - зауважив він у розмові з УНІАН.

Водіям - ухилянтам в разі ухвалення закону в нинішній редакції, за кермо буде зась, але тільки після рішення суду. Разом з тим, суд не може заборонити передати техпаспорт родичу/знайомому/другу.

І "на закуску" - спільні рейди поліцейських та представників військкоматів теж планують узаконити.

Електронні повістки за власним бажанням

"Нова редакція законопроєкту про мобілізацію та військовий облік не міститиме норм про електронні повістки", - переконував представник комітету з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславський.

Але в новому законопроєкті військовозобов’язані українці зобов’язані відкрити електронний кабінет, куди може прилетіти "лист щастя" від ТЦК (і, за задумом законодавців, в такому випадку повістка вважатиметься врученою).

Разом з тим, залишаються і паперові повістки, причому вони вважатимуться врученими лише у тому випадку, якщо це було зроблено під розписку. Ця норма, до речі, існувала і раніше, проте деякі працівники ТЦК СП у суді доводили, що військовозобов’язаний має постійно перевіряти власну поштову скриньку, а повістка, вкинута до неї, є врученою…

Для тих, хто ігноруватиме паперові повістки, урядовці теж знайшли рішення: передбачається, що військкомати надсилатимуть поштою не повістку, а вимогу з’явитися до ТЦК протягом 10 днів. І така вимога буде вважатися врученою, навіть якщо військовозобов’язаний не відкриватиме двері або не перевірятиме поштову скриньку.

Цікаво, що вимога надсилатиметься і тим військовозобов’язаним, які відкрили електронний кабінет. Хоча в іншій частині законопроєкту передбачено, що запрошення, яке було доставлено в електронний кабінет, автоматично вважатиметься врученим.

Керівник практики компанії GR ADER HABER Віктор Залізнюк, аналізуючи норму про електронні повістки, звертає увагу, що навіть отримання повідомлення про доставлення повістки в електронний кабінет не може достеменно означати, що особа її отримала.

"Конституційний Суд України зауважує, що елементом принципу презумпції невинуватості є принцип in dubio pro reo, згідно з яким, при оцінюванні доказів усі сумніви щодо вини особи тлумачаться на користь її невинуватості (рішення № № 1-р/2019). Презумпція невинуватості передбачає, що обов'язок доведення вини особи покладається на державу", - зазначає він у коментарі УНІАН.

Він додає, що згідно з проєктом, поважними причинами неприбуття за повісткою є:

перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, дії країни-агресора або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

Про причини неприбуття потрібно повідомити ТЦК протягом 3 діб від визначених у повістці дати і часу, необхідного прибуття в ТЦК.

"Тобто, в інших випадках передбачене притягнення до відповідальності", - зазначає Залізнюк.

Військовий квиток завжди з тобою

Наступні новації стосуються військового квитка і військовозобов’язаних, які можуть виїжджати за кордон, або перебувають за кордоном.

Так, ті, хто має право виїхати за кордон під час війни, тепер будуть зобов’язані показати військовий квиток на пункті пропуску, а також на вимогу працівників ТЦК. Чинне законодавство не дозволяє працівникам військкоматів перевіряти військово-облікові документи, вони можуть це робити лише з працівниками поліції.

Крім того, військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з собою повинно бути навіть у знятих з обліку (звісно, що в ньому має бути відзначено, що чоловік був знятий з військового обліку).

Також передбачається, що рішення про тимчасове обмеження виїзду українців під час воєнного стану може встановлюватися не лише урядом, як це і передбачено зараз й закріплено відповідною урядовою постановою, а і військовим командуванням.

Виглядає так, що через нещодавні скандали, коли, наприклад, багатодітних батьків почали випускати лише на підставі довідки ТЦК, тепер відбувається спроба легалізації тих додаткових обмежень на кордоні, існування яких певний час категорично заперечувалося.

І останнє: не розлучайся з військовим квитком і за кордоном. Якщо потрібно оформити паспорт за межами України, чи потрібен новий закордонний, відповідна установа може зробити це тільки за наявності військового квитка.

"Друга вища" до кінця року

У новій редакції мобілізаційного законопроєкта урядовці прогнозовано залишили норму про скасування відстрочки для студентів, які здобувають другу вищу освіту. Як раніше писав УНІАН, можна лише вітати прагнення до знань, але, будьмо відверті, не всі після повномасштабного вторгнення йдуть на другу вищу задля того, аби гризти граніт науки. Це право використовували для втечі від мобілізації.

Тепер, в разі ухвалення закону, право на відстрочку для тих, хто пішов на другу вищу освіту або до аспірантури, буде діяти тільки до завершення навчального року.

Злітають з відстрочки і аспіранти-контрактники. Як пояснив голова профільного комітету парламенту Сергій Бабак, "з початку повномасштабної війни зросло бажання стати аспірантами у чоловіків віком 25+".

"Аліментників" - на фронт

Ще однією новацією проєкту є скасування відстрочки для багатодітних аліментників. Передбачається, що батьки трьох дітей, які мають тримісячну заборгованість по аліментах, втрачають право на відстрочку від мобілізації. Простими словами: не хочеш утримувати дітей – йди до війська.

Після рекордної кількості судових рішень, згідно з якими дитина залишалася з чоловіком, урядовці вирішили "прикрити лавочку". Передбачається, що чоловіки зможуть отримати відстрочку від мобілізації у зв’язку з тим, що самостійно виховують неповнолітню дитину, лише в разі позбавлення матері батьківських прав, або оголошення померлою чи безвісті відсутньою.

Але домогтися позбавлення матері батьківських прав, за словами юристів, складна й тривала процедура.

Держслужбовців – на передову, але не всіх

Як і в попередній версії, законопроєкт передбачає скасування гарантованої відстрочки для держслужбовців. Передбачається, що лише вищий корпус держслужби буде гарантовано заброньованим. І лише половина інших держслужбовців буде й надалі звільнена від мобілізації.

Що буде з іншими заброньованими військовозобов’язаними наразі не зрозуміло. Звучать різні ідеї про сплату бізнесом певної суми за бронювання працівників. Суми називалися від шести до десятків тисяч гривень. Однак чи означатиме це розширення можливості для "броні", чи будуть кардинально змінювати правила бронювання, поки не зрозуміло. Адже порядок бронювання військовозобов’язаних визначається урядом.

Дембель через 36 місяців і демобілізація строковиків

У новій версії проєкту залишили норму про демобілізацію через три роки воєнного стану для тих бійців, які пішли на фронт з початком повномасштабного вторгнення. Однак конкретні строки будуть визначатися на ставці Верховного командування. Як зазначив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, демобілізація буде можливою за умов "відсутності загострення на фронті": "36 місяців – це аж 2025 рік. У нас буде достатньо часу, щоб підготувати людський ресурс для заміни".

Також на дембель, в разі схвалення проєкту, підуть строковики.

Особи з інвалідністю – на розсуд ВЛК

Усі чоловіки віком від 25 до 55 років, які стали особами з інвалідністю другої та третьої груп після повномасштабного вторгнення, зобов’язані повторно пройти медкомісію. Звільнені від перекомісії лише військовозобов’язані, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, тобто, на полі бою.

Також на повторну комісію підуть усі обмежено придатні. Згідно з перехідними положеннями проєкту, це має відбутися протягом дев’яти місяців після набуття чинності проєктом.

Засуджені можуть йти добровольцями

Після тривалих дискусій урядовці вирішили залишити можливість засудженим особам піти на фронт, але є нюанс. Передбачається, що добровільно нищити росіян можуть йти лише ті, хто був засуджений умовно. Нагадаємо, що у першій версії проєкту пропонувалося мобілізовувати навіть засуджених за вбивство. Однак думки з цього приводу у військовому командуванні розділилися. Частина наголошувала на проблемі з пошуком командирів для подібного контингенту та не сприймала саму ідею зеків у війську. Інша закликала брати приклад з РФ, які вже тривалий час мобілізують зеків.

У будь-якому разі, зараз, якщо ідею сприймуть самі засуджені, у війську можуть з’явитися "умовні" зеки.

Базова військова підготовка замість строкової служби

Законопроєкт про мобілізацію передбачає, що замість строкової служби буде запроваджено базову військову підготовку.

Проходження базової військової служби буде обов’язковим для чоловіків, яким виповнилося 18 років та старших, які не досягли 25-річного віку. При цьому, громадяни можуть самі обирати час проходження служби в цей період.

Офіцер ЗСУ Мирослав Гай вважає відмову від строкової служби під час війни помилкою, або й навіть злочином: "Більшість країн Європи які знищили строкову службу і тепер, після нашої війни, намагаються її поновити й не можуть цього зробити… А от осучаснення строкової служби, підвищення її ефективності, принесло б користь. Ми маємо йти в бік Ізраїля, де службу проходять всі".

Своєю чергою, керівник практики GR ADER HABER Віктор Залізнюк зазначає, що в цьому випадку мова йде про заміну кількості на якість (причому безвідносно до правового режиму воєнного стану). І саме про це – приклад Ізраїлю.

"Не має потреби "виривати" людину призовного віку зі звичного життя заради неефективної військової підготовки протягом тривалого часу. Більш доцільно впровадити насичену, але стислу в часі військову підготовку, що, власне, і передбачає базова загальновійськова підготовка. Саме тому вважаю виправданими строки базової військової служби в календарному обчисленні: в мирний час – до п’яти місяців, а під час дії воєнного стану – на строк до трьох місяців", - каже він.

Перспективи ухвалення законопроєкту наразі не зрозумілі. Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запевняв, що проєкт проголосують за основу вже на початку лютого. Але майже напевне голоси доведеться дозбирати.

Ярослав Конощук