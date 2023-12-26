In the Army Now: Нові правила мобілізації в Україні

В Україні готуються переписати правила мобілізації. Відповідний законопроєкт від Уряду був зареєстрований у Верховній Раді, як-то кажуть, "під ялинку". УНІАН розбирався, що може змінитися для військовозобов’язаних наступного року.

Про зміну правил мобілізації в країні говорять вже давно. Після того, як варіанти новацій почали з’являтись на публічних сторінках народних депутатів та в різних телеграм-каналах, нові норми викликали неоднозначну реакцію суспільства. УНІАН спробував розібратися, які зміни чекають на українців, вивчивши законопроєкт, поданий у Верховну Раду Кабміном.

Усі до військкомату

Однією з головних новацій проєкту є обов’язок для військовозобов’язаних актуалізувати облікові дані без отримання відповідної повістки. Це слід зробити або через електронний кабінет військовозобов’язаного, який ще невідомо, як буде працювати, або через Центр надання адміністративних послуг, або особисто відвідавши свій територіальний центр комплектування та соціальної підтримки протягом 60 днів з початку мобілізації чи 20 днів після її продовження. На тих же, хто проігнорує цю вимогу, чекають шалені штрафи.

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Електронним повісткам бути

Слідом за Росією в Україні теж запровадять електронні повістки. Їх не будуть розсилати через Дію (таку обіцянку дав особисто міністр цифрової трансформації Михайло Федоров), проте запрошення до військкоматів будуть надсилати на електронну пошту й через електронний кабінет військовозобов’язаного. Такий кабінет будуть зобов’язані відкрити усі чоловіки віком від 18 до 60 років, окрім виключених з військового обліку. А як саме це робити визначить уряд.

Слід зазначити, що для узаконення електронних повісток потрібно внести зміни до постанови уряду, яка врегульовує порядок оповіщення населення. Проте, якщо документ затвердять у такому вигляді, навряд з цим будуть проблеми.

Що це означатиме на практиці? На усіх військовозобов’язаних, які закривалися у квартирах чи тікали від воєнкомів, чекають штрафи. Причому, суми штрафів зростуть в рази, і кишені ухилянтів можуть схуднути на суми від 8,5 до 204 тисяч гривень. До того ж, прилетіти штраф може "протягом трьох років з дня вчинення або виявлення правопорушення".

Дістануть через картку та машину

Ще однією новацією стане тимчасове блокування рахунків ухилянтів. При цьому, для того, аби банківська картка перетворилася на купу пластику достатньо буде лише повідомлення керівника ТЦК про те, що військовозобов’язаний не з’явився за повісткою.

Майбутніх водіїв, які вже були в передчутті отримання водійських посвідчень, теж може очікувати "сюрприз": отримати документ їм не світить, доки не відвідають військкомат.

Загалом такі люди не зможуть офіційно продати чи придбати нерухомість, взяти кредит у банку. Якщо ж військовозобов’язані - ухилянти мали право на пільги від держави, то отримання таких буде призупинене.

"При цьому, виключень для осіб, які перебувають за кордоном в законопроєкті немає", - розповідає старший юрист практики Government Relations юридичної компанії ADER HABER Людмила Крохмалюк.

Скасування обмежень, згідно з законопроєктом, відбуватиметься за повідомленням керівника військкомату. Однак в документі немає визначення обов’язку керівника ТЦК СП повідомити про розблокування рахунків та скасування інших обмежень. Отже, навіть якщо ухилянт і з’явився до ТЦК, поки військком не сповістить про це, обмеження діятимуть.

Як і у випадку з електронними повістками блокування не запрацює одразу. Уряду та, можливо, депутатам слід буде напрацювати низку змін до законодавства.

Автобуси з відлову ухилянтів в законі

Напевне, багато хто бачив відео про автобуси, в які ухилянтів відловлювали на вулицях та доставляти до ТЦК, а родичі розшукували близьких, звертаючись до поліції. Тепер така практика може стати офіційною.

"Осіб, які порушили законодавство про оборону, військовий обов’язок і військову службу, правила військового обліку, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, під час дії особливого періоду, може бути затримано на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи та/або з’ясування обставин правопорушення - до трьох діб", - зазначається у проєкті змін до статті 263 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Доставляти будуть поліцейські на підставі звернення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Не забудьте військовий квиток

В законопроєкті передбачено, що до війська зможуть призвати з 25 років. Також усі військовозобов’язані, перебуваючи будь-де, мають не розлучатися з військовим квитком чи тимчасовим посвідченням військовозобов’язаного, а також пред’являти їх на вимогу працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Причому, навіть якщо виключені з військового обліку! Планується, що аналог військового квитка/тимчасового посвідчення військовозобов’язаного буде інтегровано в Дію. Проте до того часу військовий квиток буде обов’язковим супутником усіх військовозобов’язаних.

Друга вища - не відстрочка

Урядовці вирішили поставити хрест на використанні чинної норми законодавства про право на відстрочку від мобілізації для осіб, які здобувають другу вищу освіту. Звісно, намір погризти граніт науки можна лише привітати. Втім, будьмо відверті, далеко не всі сорокарічні студенти йшли до вишів з бажанням отримати знання. Найбажанішим документом для них був не диплом, а відстрочка по мобілізації. Тепер з цим - усе.

Право на відстрочку матимуть лише ті військовозобов’язані, які після, наприклад, училища вирішили повчитися у виші. А от ті, хто вже здобуває другу вищу, в разі ухвалення закону втратять право на відстрочку наприкінці навчального року, в якому було ухвалено закон, за умови, звісно, якщо цю редакцію схвалить парламент та підпише президент України.

Раніше планувалося встановити в перехідних положеннях втрату права на відстрочку для студентів у віці протягом року після внесення змін до законодавства проте в порівняльній таблиці цю норму прибрали.

Ризикують втратити право на відстрочку і аспіранти. А от за докторантами його залишать.

Держслужбовців в армію

"Чому не мобілізують чиновників? Мої діти підуть тільки після чиновників", - жваво рефлексувало суспільство в інтернеті, і урядовці почули заклики частини суспільства: готуються порізати бронювання для держслужбовців. Пропонується, щоб лише половина державних службовців категорії Б та В залишалися і надалі гарантовано поза військом. Однак кого залишати в цивільних, надалі ймовірно визначатиме керівництво відповідного державного органу. А от держслужбовці категорії А (вищий корпус державної служби) гарантовано залишаються на броні.

Відкинули ідею й скасування бронювання для працівників бюро економічної безпеки та поліцейських.

Не виключено, що просіють також інші категорії заброньованих військовозобов’язаних. У перехідних положеннях проєкту про посилення мобілізації пропонується доручити уряду переглянути порядок бронювання. До слова у майбутньому держслужбовцями зможуть стати лише ті, хто служив у війську.

Кінець обмежено придатним та третя група людей з інвалідністю на фронт

Або придатний або не придатний, третього не дано. Якщо депутати підтримають нинішній варіант мобілізаційних правил, то за результатами ВЛК військовозобов’язаний може бути або придатний до військової служби, або не придатним. Більше конкретики тут з’явиться після внесення змін до положення про військово-лікарську експертизу, яке визначає перелік хвороб, з якими до війська точно не візьмуть.

Проте в законопроєкті вже йдеться, що на фронт можуть мобілізувати осіб з інвалідністю III групи.

За словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, придатність до служби в армії не повинна визначатися групою інвалідності: "Ми погодилися з тим, що необхідно залишити два поняття у нашому законодавстві – це людина, яка придатна до військової служби, і людина, яка не придатна до військової служби. Необхідно позбавитися такого поняття як обмежено придатний. Коли ми дамо відповідь собі на ці питання – придатний або не придатний, відповідно, ми зрозуміємо, чи є нам сенс далі оперувати такими поняттями як інвалід ІІ чи ІІІ групи", - пояснив він.

Тимчасовий дембель для строковиків і зеки на фронті

Строковики, орієнтовно, вже влітку наступного року можуть піти на дембель. Передбачається їхнє звільнення з війська не пізніше, ніж протягом шести місяців з дня ухвалення закону. Проте, як зазначив міністр оборони Рустем Умеров, поки триває повномасштабна війна, будь-який дембель може бути виключно тимчасовим. Це стосується і строковиків, яких матимуть право мобілізувати вже через півроку після демобілізації. Також вони можуть добровільно підписати контракт зі збройними силами.

Ще однією неоднозначною новелою стала можлива поява в українському війську зеків. Як відомо, чинне законодавство забороняє засудженим особам служити у війську. Під час слідства обвинувачений за рішенням суду може бути мобілізованим, однак можливість призову до війська не стосується засуджених. Урядовці це пропонують виправити і мобілізувати засуджених осіб за згодою. При цьому не зможуть піти з в’язниці на фронт засуджені за злочини проти національної безпеки, а також геноциду.

Перспективи прийняття й реалізації

Перспективи проходження проєкту через сесійну залу поки не зрозумілі. Нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Качура у розмові з УНІАН зазначив, що не знає, коли документ потрапить до сесійної та додав, що "ближче до 10 січня буде видно".

Та, як показує практика, ще до моменту голосування в першому читанні, під час проходження Комітетів Верховної Ради, законопроєкт ще може зазнати змін. Наприклад, щодо тригерної для українського суспільства теми про військовий облік жінок, секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко трохи раніше нагадав, що президент Зеленський сказав, що не підпише закон про мобілізацію жінок.

"90% нашого комітету також проти повернення до цього питання. Ми це вже проходили два роки тому. Пам’ятаєте, яка була реакція? Навіщо знову це робити? Я думаю, що це питання зніметься під час напрацювання комплексного плану проведення мобілізації в Україні, і більше ми до нього повертатися не будемо", – зазначив депутат.

Тобто, наразі діє закон, який передбачає, що на облік мають ставати лише жінки з медичною освітою, а інші – хіба за власним бажанням.

За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, коли йдеться про мобілізацію, ми говоримо, що нам потрібні люди, однак варто шукати ефективні іноваційні способи, яким чином заміняти людський ресурс.

"Це, до речі, той інноваційний технологічний прорив, про який писав головнокомандувач ЗСУ в статті The Economist. В цьому питанні дрони, роботизовані системи, які можуть пересуватись по землі, наземні дрони чи надводні, вони заміняють багато, де людський фактор. Це і є наш вихід", - акцентував Мусієнко.

Своєю чергою, офіцер ЗСУ, волонтер та військовий журналіст Мирослав Гай на своїй сторінці в одній з соцмереж зазначив, що у РФ є ресурс, як фінансовий, так і людський, а в України немає.

"Тому в умовах обмеженого ресурсу маємо більш ефективно цей ресурс використовувати. Потрібно, в першу чергу, переглянути принципи застосування людей. Наші ТЦК звертають увагу тільки на ВОС (військову облікову спеціальність), яка могла бути набута десятки років тому. Але не звертають увагу на цивільний досвід призовника. В результаті провідні юристи, логісти, менеджери, бухгалтери, айтішники, інженери тощо, раптом стають штурмовиками; і навпаки, люди з досвідом військової справи чи званням можуть не призиватися до армії, бо для них немає посад…", - зазначив він.

Тобто, Україна дійсно має міняти підхід до мобілізації. І вчитися якісно вести комунікацію щодо рекрутингу до війська.

Ярослав Конощук