Ірпінь відвідав американський астронавт Скотт Келлі.
Про це мер міста Олександр Маркушин повідомив у Telegram.
"Сьогодні приймали в гостях американського астронавта Скотта Келлі. Пан Келлі - амбасадор фандрейзингової платформи UNITED24 і сам першим вніс 65000 доларів на придбання автомобілів швидкої для ЗСУ. Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну Скотт Келлі зібрав 500 тисяч доларів для підтримки українців", - написав Маркушин.
Він нагадав, що Келлі встановив рекорд перебування на орбіті, провівши на борту 340 днів поспіль.
За словами Маркушина, астронавт вирішив увіковічнити цей рекорд та створити серію творів мистецтва у вигляді NFT. Дроп назвали "Мрії з цього світу". У День космонавтики, 12 квітня, Келлі виставив колекцію на аукціон OpenSea, який мав тривати три дні, але NFT-твори розпродали за кілька годин. Зібрані кошти передали українцям, які постраждали від війни.
Що таке UNITED24
5 травня президент Володимир Зеленський започаткував проект UNITED24. Ця платформа створена з метою збору коштів на підтримку України. Амбасадороми UNITED24 стали багато відомих людей.
Наприкінці жовтня амбасадором платформи став американський астронавт Скотт Келлі.