Скотт Келлі під час повномасштабної війни зібрав на підтримку українців $500 тис.

Ірпінь відвідав американський астронавт Скотт Келлі.

Про це мер міста Олександр Маркушин повідомив у Telegram.

"Сьогодні приймали в гостях американського астронавта Скотта Келлі. Пан Келлі - амбасадор фандрейзингової платформи UNITED24 і сам першим вніс 65000 доларів на придбання автомобілів швидкої для ЗСУ. Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну Скотт Келлі зібрав 500 тисяч доларів для підтримки українців", - написав Маркушин.

Відео дня

Він нагадав, що Келлі встановив рекорд перебування на орбіті, провівши на борту 340 днів поспіль.

За словами Маркушина, астронавт вирішив увіковічнити цей рекорд та створити серію творів мистецтва у вигляді NFT. Дроп назвали "Мрії з цього світу". У День космонавтики, 12 квітня, Келлі виставив колекцію на аукціон OpenSea, який мав тривати три дні, але NFT-твори розпродали за кілька годин. Зібрані кошти передали українцям, які постраждали від війни.

Що таке UNITED24

5 травня президент Володимир Зеленський започаткував проект UNITED24. Ця платформа створена з метою збору коштів на підтримку України. Амбасадороми UNITED24 стали багато відомих людей.

Наприкінці жовтня амбасадором платформи став американський астронавт Скотт Келлі.

Вас також можуть зацікавити новини: