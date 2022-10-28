Його першим проектом стане збір коштів на автівки швидкої допомоги.

Американський астронавт Скотт Келлі став амбасадором платформи UNITED24.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Американський астронавт Скотт Келлі підтримує Україну з самого початку повномасштабного вторгнення. Тепер він став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24 і розвиватиме напрям "Медична допомога", - зазначив Зеленський.

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За словами глави держави, першим проектом Келлі стане збір на автівки швидкої допомоги класу С.

"Пишаємося можливістю мати такого амбасадора. Дякую за потужну допомогу Україні реальними справами", - додав президент України.

UNITED24: що відомо про платформу

Як повідомляв УНІАН, 5 травня Зеленський започаткував проект підтримки України UNITED24. Ця платформа створена з метою збору коштів на підтримку України. Першим амбасадором глобального проекту UNITED24 став відомий футболіст і тренер Андрій Шевченко.

Амбасадорами United24 також є відомий американський музичний гурт Imagine Dragons, креативний директор дому моди Balenciaga Демна Гвасалія, американський актор Марк Гемілл. Володарка премій "Оскар", "Еммі", "Греммі", "Тоні", "Золотий глобус" та "Пібоді" Барбра Стрейзанд стала послом UNITED24. Також партнером UNITED24 став український футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк).

У жовтня амбасадором також став абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі, чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик.

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