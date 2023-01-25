Росія намагалася зірвати розгляд українського досьє.

Комітет ЮНЕСКО вніс пам’ятки історичного центру Одеси до списку Всесвітньої спадщини під загрозою.

"Сьогодні Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО ухвалив рішення про внесення культурно-історичної пам’ятки "Історичний центр міста-порту Одеси" до списку Всесвітньої спадщини під загрозою. Цей крок дозволить захистити культурну спадщину Одеси і зберегти її від російських загарбників, які неодноразово спрямовували свої ракетні удари на місто", - йдеться у повідомленні Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

Зазначається, що задля ухвалення рішення були докладені значні зусилля Міністерства закордонних справ України, Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, Міністерства культури та інформаційної політики України та Одеської міської ради, яка ініціювала підготовку номінаційного досьє.

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Національна комісія у справах ЮНЕСКО висловлює вдячність голові Комітету всесвітньої спадщини Хайфу Аль Могрін за її рішучу позицію та відсіч спробам Росії зірвати розгляд українського досьє під час сесії комітету.

Внесення Одеси до списку ЮНЕСКО: подробиці

В 2022 році президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників 215-ї сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО повідомив, що Україна підготувала номінаційне досьє Одеси для включення до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Президент закликав ініціювати проведення позачергової сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, щоб вирішити це питання.

У жовтні стало відомо, що номінаційне досьє для включення Одеси до списку ЮНЕСКО вже знадиться у Франції.