Це питання може бути розглянуто в терміновому порядку.

В ЮНЕСКО заявили, що підтримують пропозицію України про включення міста Одеси до списку Всесвітньої спадщини.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Відзначається, що після зустрічі міністра культури України Олександра Ткаченка з генеральним директором ЮНЕСКО Одре Азуле в штаб-квартирі агентства в Парижі, ЮНЕСКО мобілізувало експертів для підтримки пропозиції України, щоб номінація могла бути терміново розглянута країнами-членами Комітету всесвітньої спадщини.

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В ЮНЕСКО заявили, що хочуть включити Одесу в список об'єктів Всесвітньої спадщини, що знаходяться під загрозою, як і об'єкти Всесвітньої спадщини Київ і Львів, які теж знаходяться під загрозою.

В організації нагадали, що Одеса знаходиться всього в декількох десятках кілометрів від лінії фронту і вже піддалася артилерійському обстрілу. Минулого місяця була зруйнована частина великого скляного даху і вікон Одеського музею образотворчих мистецтв, відкритого в 1899 році.

В ЮНЕСКО повідомили, що організація профінансує ремонт цього музею, а також Одеського музею сучасного мистецтва, і найме додатковий персонал для захисту колекцій. Також ЮНЕСКО допоможе в оцифровці творів мистецтва і надасть захисне обладнання.

Раніше повідомлялося, що мер Одеси Геннадій Труханов заявив про "необхідність" переговорів з РФ.

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