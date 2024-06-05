Зокрема, зараз на погодженні розглядається відповідна постанова.

В Кабінеті Міністрів України мають намір відтермінувати взяття на облік 17-річних українців, які нині перебувають за кордоном.

Про це повідомила віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в Telegram.

За її словами, в Міністерстві оборони юридично мають рацію, коли кажуть, що 17-річні українці, які наразі перебувають за кордоном, повинні приїхати в Україну та стати на військовий облік, оскільки так виписані чинні правила.

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"Ми в Уряді добре розуміємо, що змушувати студентів немобілізаційного віку їхати в Україну, щоб пройти відповідні процедури, – це лише збільшить навантаження на ВЛК і нічого не допоможе в мобілізації", - заявила Верещук.

У цьому зв'язку, вже розроблено відповідну постанову, яка зараз проходить погодження та найближчим часом буде прийнята.

"Допризовникам і призовникам, які зараз за кордоном, буде надано відтермінування щодо взяття на облік – або до повернення в Україну, або до кінця воєнного стану", - повідомила Верещук.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін сказав, що військовозобов'язаним українцям за кордоном, які оновили свої облікові дані в "Резерв+" і мають статус "у розшуку", треба повернутися в Україну й особисто прийти в ТЦК. Крім того, речник додав, що юнаки, яким виповнилося 17 років і якщо вони перебувають за кордоном - теж мають стати на військовий облік, для чого їм потрібно з’явитись до ТЦК та СП в Україні.

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