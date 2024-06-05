Йдеться про військовозобовʼязаних чоловіків віком від 18 до 60 років із подвійним громадянством.

З 1 червня Україна скасувала виняток щодо "проживання за кордоном", який раніше дозволяв певним категоріям українських чоловіків у віці від 18 до 60 років виїжджати за кордон. Про це повідомляє посольство США в Україні.

"Після цієї зміни американсько-українські особи з подвійним громадянством, у тому числі ті, які проживають у США, більше не зможуть виїхати з країни. Українське законодавство не визнає подвійного громадянства. Тому американсько-українські особи з подвійним громадянством, перебуваючи в Україні, розглядаються виключно як громадяни України, і на них поширюються права та обов'язки громадян України", – йдеться у повідомленні.

В установі нагадали, що в умовах воєнного стану в Україні чоловікам у віці від 18 до 60 років заборонено виїжджати з країни. Раніше особи з подвійним американсько-українським громадянством з цієї групи могли в'їжджати в Україну, а потім виїжджати з неї, якщо вони знімалися з реєстрації місця проживання в Україні та реєстрували місце проживання в США.

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"За нашою інформацією, з 1 червня цей виняток було скасовано", – говориться в заяві.

У посольстві радять чоловікам віком від 18 до 60 років, які мають громадянство США та України "або претендують на отримання українського громадянства і не бажають залишатися в Україні на невизначений термін, утриматися від будь-яких поїздок до України".

"Існує надзвичайно високий ризик того, що вам не дозволять виїхати, навіть якщо ви маєте американський паспорт", – резюмує прес-служба установи.

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Речник Державної прикордонслужби Андрій Демченко заявив, що військовозобов'язані чоловіки з посвідкою на проживання в інших країнах не можуть перетнути кордон задля виїзду з України. За його словами, такі громадяни України виключені з переліку осіб, які підлягають зняттю з військового обліку, і натомість відповідною постановою уряду їх зобов'язують стати на військовий облік.

Крім того, українцям, які перебувають за кордоном, і в яких у застосунку "Резерв+" після оновлення даних зʼявився статус "у розшуку" необхідно повернутися в Україну та особисто звернутися до ТЦК та СП. Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

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