Рішення уряду набуде чинності 16 серпня 2024 року одночасно із введенням в дію закону про медичний канабіс.

Кабінет міністрів виключив канабіс, його смолу, екстракти й настоянки з переліку особливо небезпечних речовин. Ухвалена урядом постанова вносить зміни до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та необхідна для реалізації закону про легалізацію медичного канабісу (№3528-IX). Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

"Канабіс, смола канабісу, екстракти й настойки канабісу будуть виключені з переліку особливо небезпечних речовин, обіг яких заборонено, тетрагідроканнабіол – з переліку особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Вони будуть включені у відповідні списки наркотичних засобів, у тому числі рослин і психотропних речовин, обіг яких обмежено", - йдеться у повідомленні.

Постанова також дозволяє культивування рослин роду коноплі для промислових цілей (за винятком виробництва або виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин). Умова, за якої таке культивування дозволене – використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканнабінолу не перевищує 0,2%. З 16 лютого 2027 року гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканнабінолу у висушеній соломі конопель для промислових цілей має не перевищувати 0,3%.

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В МОЗ зазначили, що рішення уряду набуде чинності 16 серпня 2024 року одночасно із введенням в дію закону про медичний канабіс.

"Канабіс має у складі сотні унікальних канабіноїдів та речовин. З усіх відомих речовин, що є в рослині канабіс, тільки тетрагідроканнабінол та його ізомери мають психоактивний ефект. Інші канабіноїди не впливають на психічний стан, але можуть мати суттєвий позитивний вплив на перебіг деяких захворювань. Вживання непсихоактивних канабіноїдів не призводить до звикання та використовується у медицині", - пояснили в міністерстві.

Крім того, в МОЗ наголосили, що закон про легалізацію медичного канабісу регулює використання рослин роду коноплі у медичних, навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності та розширює доступ пацієнтів до необхідного лікування. При цьому держава суворо контролюватиме обіг ліків на основі канабісу, а використання його у рекреаційних цілях, як і раніше, залишиться під забороною. Усі види діяльності, пов’язані з медичним канабісом – ліцензуватимуться.

"Як і будь-які ліки, ліки на основі канабісу пацієнт зможе отримати відповідно до медичних показань, виключно за призначенням лікаря і за електронним рецептом", - додали в міністерстві.

Легалізація медичного канабісу в Україні

Як повідомляв УНІАН, в суспільстві довго тривали дискусії стосовно доцільності ухвалення згаданого закону. Верховна Рада ухвалила закон про легалізацію медичного канабісу ще у грудні 2023 року. 13 лютого президент Володимир Зеленський підписав документ.

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