Закон регулює використання канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу. Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

У картці закону ("Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни") зазначається, що документ було повернуто з підписом глави держави 13 лютого 2024 року.

Що ще відомо про цей закон:

Як повідомляв УНІАН, 28 червня 2023 року Володимир Зеленський у парламенті заявив, що в країні треба розвивати галузь ментальної та фізичної реабілітації.

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У липні Верховна Рада України проголосувала в першому читанні за урядовий законопроект про легалізацію медичного канабісу - "За" проголосували 268 народних депутатів.

У суспільстві тривали дискусії стосовно доцільності ухвалення цього закону. Депутат комітету з питань охорони здоров’я Ольга Стефанишина зазначала, що він важливий зараз для допомоги бійцям у знятті болю від бойових поранень. Наприкінці грудня депутати проголосували за закон у другому читанні.

Розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання продовжить вважатися злочином і буде переслідуватися поліцією, а вирощувати її зможуть лише юрособи, які мають відповідні документи. Препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом.

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