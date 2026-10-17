Кабмін запровадив у програмі 'єОселя' окрему модель для молодих родин

Водночас із народженням або усиновленням кожної дитини ставка скорочуватиметься на 2 відсоткові пункти, але не може бути нижчою за 0,1%.

Уряд України оновив умови пільгової іпотечної програми "єОселя" для молодих сімей, які планують або вже мають дітей. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький у Telegram.

Зазначається, що ставка за нею становить 7% у перші три роки, 10% - із четвертого по десятий рік і 12% - з одинадцятого року. За кожну дитину, яка народиться або буде усиновлена після отримання кредиту, ставка знижуватиметься на 2 відсоткові пункти, але не нижче 0,1%.

"Позичальники за цією моделлю зможуть купувати житло "на виріст". Вартість і площа житла для такої моделі можуть перевищувати нормативні параметри до 40%. Різницю у вартості покривають власним внеском. Купити житло більшої площі можна в новобудовах або в будинках, введених в експлуатацію не більше трьох років тому", - пояснив Корецький.

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За його словами, також удосконалено перевірку майнового стану позичальників. Так можна буде уникнути зловживань, і державну підтримку отримають ті, хто справді відповідає умовам програми.

"Ці зміни потрібні, щоб молоді сім'ї могли одразу обрати житло, у якому буде місце для дітей, платити за кредит менше з появою кожної дитини і що важливо - планували майбутнє в Україні", - додав прем'єр-міністр.

Житло в Україні

Раніше керівниця ЛУН Статистики Людмила Кірюхіна розповіла, що попри обстріли транспортної інфраструктури Києва, різкого падіння вартості оренди житла на лівому березі столиці наразі не спостерігається.

Прт цьому в окремих районах ціни знижуються, однак схожа динаміка є і на правому березі.

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