Оренда проти 'єОселі': де в Україні вигідніше купувати житло

Найвищий орієнтовний платіж за "єОселею" зафіксовано у Чернівецькій області.

У низці українських міст витрати на купівлю житла за державною іпотечною програмою "єОселя" вже наблизилися до вартості оренди або навіть стали нижчими. Водночас у більшості регіонів оренда поки залишається дешевшою – подекуди з відчутним розривом. Про це свідчить аналіз "OLX Нерухомість", який порівнює медіанні ціни оренди за квітень 2026 року та орієнтовні платежі за іпотекою під 7% річних.

У більшості відносно безпечних регіонів різниця між орендою та іпотекою становить у середньому 10–20% на користь оренди. Натомість у прифронтових містах оренда суттєво дешевша через нижчий попит та безпекові ризики.

Найвищий орієнтовний платіж за "єОселею" серед проаналізованих регіонів зафіксовано у Чернівецькій області – 19 650 грн. Водночас найдорожча оренда однокімнатної квартири – в Ужгороді, де медіанна ціна сягає 21 944 грн на місяць.

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У низці міст щомісячний платіж за програмою виявився нижчим за орендні ставки.

Зокрема, у Львівській області щомісячний платіж за "єОселею" становить 17 100 грн проти 19 395 грн за оренду у Львові. В Івано-Франківській області – 14 700 грн проти 17 203 грн. У Волинській області орієнтовний щомісячний платіж складає 14 000 грн. Водночас у Луцьку медіанна вартість оренди однокімнатної квартири становить 15 000 грн.

На Закарпатті орієнтовний щомісячний платіж за програмою "єОселя" становить 15 700 грн, а в Ужгороді ж медіанна вартість оренди однокімнатної квартири сягає 21 944 грн.

У більшості інших міст ситуація протилежна – оренда дешевша за щомісячний платіж за "єОселею".

Так, у Києві різниця становить 18 300 грн проти 16 000 грн. У Вінниці – 15 100 грн проти 13 500 грн. У Дніпрі – 13 400 грн проти 11 000 грн. Подібна динаміка спостерігається у Тернополі, Рівному, Хмельницькому, Полтаві, Житомирі та Черкасах – із перевищенням іпотечного платежу на рівні 10–20%.

В Одесі різниця вже помітніша: щомісячний платіж за програмою становить 12 900 грн, тоді як медіанна вартість оренди однокімнатної квартири – 10 000 грн.

Найбільш суттєва різниця між орендою та іпотекою зафіксована у прифронтових регіонах.

У Харкові оренда складає близько 6 500 грн, тоді як платіж за "єОселею" – 10 600 грн. У Сумах – 6 800 грн проти 11 500 грн. У Миколаєві – 6 200 грн проти 11 100 грн. У Чернігові – 7 500 грн проти 13 000 грн.

У Запоріжжі різниця також відчутна: 9 830 грн проти 7 000 грн. У Кропивницькому – 12 300 грн проти 8 000 грн.

Таким чином, у більшості регіонів України витрати на виплату власного житла за програмою "єОселя" вже є співставними з орендою або лише незначно її перевищують. В частині міст щомісячний платіж за програмою вже навіть нижчий за вартість оренди.

"Тож за наявності коштів на перший внесок купівля квартири під "єОселю" у багатьох випадках може бути вигіднішою в довгостроковій перспективі, ніж оренда житла. Особливо це стосується відносно безпечних регіонів, де попит та ціни на оренду залишаються високими", – зазначили аналітики.

Новини ринку нерухомості

Квартири для купівлі в Україні залишаються більш доступними, ніж у Польщі. Медіанна вартість квартири площею 30-40м² в Україні у квітні 2026 року становила 39 тисяч доларів, натомість у Польщі – 124 тисячі доларів, тобто втричі дорожче, свідчать дані дослідження "OLX Нерухомість".

Найбільше оголошень з пропозиціями купівлі бюджетних квартир вартістю до 20 тисяч доларів припадає на регіони, що наближені до лінії фронту. Втім, попит на нерухомість у цьому ціновому сегменті переважно знизився, порівняно з минулим роком.

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