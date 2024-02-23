Середній розмір підвищення пенсії озвучив Шмигаль.

Кабінет міністрів сьогодні, 23 лютого, ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня 2024 року, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Це вже третя індексація за час повномасштабної війни. Пенсії буде підвищено майже на 8%. Середній розмір підвищення складе 322 грн, а середня пенсія зросте до 5 717 грн. Розмір підвищення вираховується на основі інфляції та зростання середньої зарплати в Україні", - сказав прем’єр.

Він зазначив, що індексація торкнеться понад 10 мільйонів громадян – 9,5 млн цивільних пенсіонерів, майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств та майже 100 тисяч "чорнобильців".

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Крім того, за словами Шмигаля, з 1 квітня буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч пенсіонерів, які працюють, з урахуванням оновленого страхового стажу. Також у 2024 році, вдруге поспіль, буде здійснено індексацію найнижчих пенсій.

"Тобто, попри всі виклики, попри всі труднощі, ми продовжуємо підтримувати наших людей. Не просто проводимо індексацію, але і розширюємо її периметр", - наголосив очільник уряду.

Індексація пенсій в Україні

Індексація пенсій традиційно проводиться у березні кожного року. Наприкінці 2023 року в уряді заявили, що індексація відбудеться у березні 2024 року без запізнень, а пенсії та зарплати вчителів і лікарів наступного року так само виплачуватимуться вчасно.

Раніше у Міністерстві соціальної політики заявляли, що розмір індексації складе 13%.

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