В Міністерстві соціальної політики озвучили попередній рівень індексації пенсій цього року.

У 2024 році уряд проведе індексацію пенсій. Передбачається, що виплати зростуть на 13%. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила перший заступник міністра соціальної політики Дарія Марчак з посиланням на попередні розрахунки.

"На 2024 рік у нас також передбачається індексація. Точний розмір буде розраховано виходячи з показників макроекономіки, які ми будемо бачити на середину лютого. Але, попередньо, ми очікуємо зростання приблизно на 13%", – заявила Марчак.

За її словами, таким чином пенсіонери будуть захищені від негативного впливу зростання споживчих цін.

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Заступник міністра додала, що 2022 -2023 році індексація пенсій перекрила і перевищила рівень зростання інфляції і зарплат.

Виплата пенсій у 2024 році

Віце-прем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко попереджала, що Україна може бути змушена відкласти виплату зарплат держслужбовцям і пенсій мільйонам громадян, якщо ЄС і США не нададуть обіцяну фінансову допомогу на початку 2024 року.

З 1 січня 2024 року в Україні підвищили розміри прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, згідно закону про державний бюджет. Таке збільшення є підставою для перерахунку пенсій певним категоріям громадян.

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