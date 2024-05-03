Йдеться про завдання збитків столичній громаді на суму майже 1 млн. грн.

Директору КП "Київавтошляхміст" повідомлено про підозру за розтрату майже 1 млн. грн. під час ремонту столичних мостів та розв’язок. Про це повідомила столична прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, між КП "Київавтошляхміст" та приватним підприємством у 2023 році був укладений договір на виконання робіт з ремонту деформаційних швів мостів та транспортних розв’язок у м. Києві.

"У подальшому на той час в.о. директора КП, достовірно знаючи, що підрядник частково замінив бетонну суміш, на іншу, не передбачену тендерною документацією, підписав довідки про вартість будівельних робіт та платіжні доручення, на підставі яких вказані роботи були оплачені. Висновком експертів підтверджено завдання збитків столичній громаді на суму майже 1 млн. грн.", - інформуює прокуратура. Відео дня

Очільнику КП повідомлено про підозру за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ч.5 ст.191 КК України).

У ході слідства також буде надана правова оцінка діям службових осіб підрядної організації.

Згідно з офіційною інформацією на сайті КП "Київавтодор", начальником підпорядкованого комунального підприємства "Київавтошляхміст" є Богдан Кобернюк.

Ситуація з мостами у Києві

Чиновники розтринькали гроші киян на ремонті мостів. У березні прокуратура повідомила, що посадовцям Комунального підприємства "Київавтошляхміст" повідомлено про підозру через переплату 3,5 млн грн під час ремонту столичних мостів та розв'язок. Зазначалось, що мова йде про колишнього в. о. директора (нині особа обіймає посаду директора) та головному інженеру "Київавтошляхмосту". Їм було інкриміновано службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Справа стосувалась подій 2022 р. Тоді між КП "Київавтошляхміст" та приватним підприємством було укладено договір підряду на виконання аварійних, відновних робіт із заміни гідроізоляції на Північному та Південному мостах, а також на естакадах та транспортних розв’язках у Києві.

У подальшому на той час виконувач обов’язків директора КП не перевірив відповідність проведених робіт кошторисній документації, відтак під час виконання робіт підрядник використав матеріали, не передбачені договором та тендерною документацією, що призвело до подорожчання вартості проекту: до актів приймання виконаних будівельних робіт включили додаткові роботи, які не передбачені кошторисом та договором, що також призвело до додаткових витрат.

При цьому посадовець підписав довідки про вартість будівельних робіт та платіжні доручення. В свою чергу головний інженер підписав акти приймання виконаних будівельних робіт, на підставі яких на рахунки приватної фірми перераховані бюджетні кошти.

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