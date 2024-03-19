Прокуратура звинувачує посадовців у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків.

Посадовцям Комунального підприємства "Київавтошляхміст" повідомлено про підозру через переплату 3,5 млн грн під час ремонту столичних мостів та розв'язок.

Як зазначається у повідомленні на сайті Київської міської прокуратури, слідством встановлено, що між КП "Київавтошляхміст" та приватним підприємством у 2022 році було укладено договір підряду на виконання аварійних, відновних робіт із заміни гідроізоляції на Північному та Південному мостах, а також на естакадах та транспортних розв’язках у Києві.

У подальшому, зауважили у прокуратурі, на той час виконувач обов’язків директора КП не перевірив відповідність проведених робіт кошторисній документації, відтак: під час виконання робіт підрядник використав матеріали, не передбачені договором та тендерною документацією, що призвело до подорожчання вартості проекту; до актів приймання виконаних будівельних робіт включили додаткові роботи, які не передбачені кошторисом та договором, що також призвело до додаткових витрат.

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"При цьому посадовець підписав довідки про вартість будівельних робіт та платіжні доручення. В свою чергу головний інженер підписав акти приймання виконаних будівельних робіт, на підставі яких на рахунки приватної фірми перераховані бюджетні кошти. В результаті вказаних дій столичній громаді завдано збитків на понад 3,5 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Так, за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва колишньому в. о. директора (нині особа обіймає посаду директора) та головному інженеру "Київавтошляхмосту" було повідомлено про підозру за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України). Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Слідство триває. Правоохоронцями буде надана правова оцінка діям службових осіб підрядної організації.

Махінації у столичному метро

Як повідомляв УНІАН, 15 березня голова КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський написав заяву про звільнення. Зробити це добровільно його раніше закликав мер Віталій Кличко - через скандал, у який потрапив чиновник. Журналісти Bihus.info провели розслідування та викрили численні порушення в декларуванні майна Брагінського, який очолював метрополітен майже 10 років.

Зокрема, його мати-пенсіонерка, за даними розслідувачів, скуповує дорогі квартири, а формально колишня дружина - будує дачу в Козині. Тим часом сестра чиновника купила в нього землю, як стверджують журналісти, з космічною націнкою.

Також у розслідуванні йдеться про те, що "Київський метрополітен" укладав контракти на сотні мільйонів гривень із компаніями, які пов'язані з людьми з оточення Брагінського.

Згідно з даними журналістів, зокрема Світлана Ільїна, яка є бухгалтером у сестри Брагінського, вигравала тендери на постачання спецодягу для комунальників на 17 млн грн.

У відповідних тендерах також брало участь Товариство з обмеженою відповідальністю "99 продакшин", власником якого є давній бізнес-партнер Брагінського Кирило Кривець, а директором раніше була двоюрідна сестра Брагінського Ганна Феніна. Загалом ТОВ "99 продакшн" отримало 18 млн грн від постачання одягу працівникам "Київського метрополітену".

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