Відновлення роботи всіх реєстрів триватиме до 2 тижнів.

Відбулася одна з наймасштабніших атак на українську цифрову інфраструктуру, постраждали ряд державних реєстрів Міністерства юстиції України. Про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України.

Він зазначив, що зловмисники нанесли шкоду, але не всю інформацію може зараз відкрито говорити.

За його словами, ведеться відповідна робота Служби безпеки України, Держспецзв’язку, утворений штаб, а Мінюст проводить заходи по відновленню роботи реєстрів.

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Шмигаль наголосив, що, за попередніми даними, відновлення роботи реєстрів може зайняти від 1 до 2 тижнів. Він зазначив, що атака відбулася 19 грудня, а всі реєстри збережені станом на на кінець дня 18 грудня, тобто "фактично без втрати даних немає".

"Застосунок "Дія", як тільки було виявлено цю кібератаку, від реєстрів відключена, вона звісно, не постраждала. Тобто в принципі вдалося все це локалізувати", - підкреслив прем’єр-міністр України.

Шмигаль сказав, що зараз фахівці працюють над ліквідацією наслідків кібератаки, реєстри будуть в повній мірі відновлені.

Кібератака на держреєстри України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зазначила, що 19 грудня відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час.

Внаслідок атаки тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України. Час першочергового відновлення становитиме орієнтовно до 2 тижнів.

Наголосила, що вже точно зрозуміло, що атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави.

За попередньою оцінкою, загроз функціонування іншим ресурсам немає. Зазначається, що насамперед будуть відновлені такі ресурси:

Державний реєстр актів цивільного стану громадян,

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців,

Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

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