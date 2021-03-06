Українці, імовірно, були затримані поліцією Чехії в лютому минулого року.

Чехія екстрадувала до США двох громадян України, підозрюваних у кіберзлочинності та відмиванні грошей.

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Як повідомляє Радіо "Прага", за словами прес-секретаря Національного центру по боротьбі з організованою злочинністю Ярослава Ібегея, передача українців відбулася на початку березня.

"За версією слідства, вони входили до організованої групи кіберзлочинців, що діють у багатьох країнах. Група була виявлена поліцією у співпраці з Федеральним бюро розслідувань США", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що двоє українців, імовірно, були затримані поліцією Чехії в лютому минулого року. Зараз обидва перебувають в США.

За словами Ібегея, їм загрожує до 20 років позбавлення волі.

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Автор: Світлана Закелова