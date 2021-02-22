"Це будуть не просто санкції": США готує відповідь на хакерську атаку SolarWinds

За його словами, відповідь включатиме «мікс інструментів бачених і небачених» та наголосив, що «це будуть не просто санкції».

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