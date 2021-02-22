Росія отримає відповідь на кібератаку SolarWinds впродовж «тижнів, а не місяців».
Читайте такожЧорногорія почала вакцинацію російським "Спутником V"Про це заявив радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван в ефірі телеканалу CBS, пише Радіо Свобода.
Він зазначив, що відповідь включатиме «мікс інструментів бачених і небачених» та наголосив, що «це будуть не просто санкції».
«Ми в процесі роботи над цим, і ми забезпечимо, щоб Росія зрозуміла, де Сполучені Штати проводять лінію», – сказав Салліван.
Хакерська атака в США: що було раніше
- 13 грудня 2020 року видання Reuters повідомило, що хакери зламали систему Міністерства фінансів США та Національного управління з телекомунікацій та інформації та викрали дані.
- 14 грудня Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО України попередив про високий рівень кіберзагрози в Україні через масштабну кібератаку в США.
- Злам відбувся через сервер оновлень системи управління продуктами SolarWinds Orion Platform (її версії 2019.4 - 2020.2.1 HF1). Постраждали майже всі державні установи США. Суб’єктам господарювання, які використовують цей продукт, рекомендують перевірити свої мережі на наявність показників компрометації. Інформацію про те, як виявити загрозу у продуктах SolarWinds Orion, можна завантажити за посиланням.
- Атаку пов’язують з діяльністю хакерської групи APT29 або Cozy Bear, яку почасти звинувачують у зв’язках зі службою зовнішньої розвідки РФ.
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