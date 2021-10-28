Дитячі садочки в Києві продовжать працювати, але з дотриманням правил "червоної" зони карантину.

Через посилення карантинних обмежень у Києві столичні школи переходять на дистанційне навчання.

Обмеження для київських школярів почнуть діяти з 1 листопада. Про це під час брифінгу повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Столичні школярі з понеділка за парти, на жаль, не повертаються. Після канікул з 1 листопада навчальний процес відновиться тільки в дистанційному режимі. Це стосується всіх учнів із 1-го до 11 класу. У такому режимі школи працюватимуть до поліпшення епідеміологічної ситуації в нашому місті", - сказав Кличко.

Він зазначив, що відповідне рішення місто ухвалило після консультацій з Міністерством освіти і Міністерством охорони здоров'я.

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При цьому, дитячі садочки в Києві продовжать працювати, але з дотриманням правил "червоної" зони карантину: "За умови вакцинації 100% персоналу закладів", - наголосив Кличко.

Також він додав, що діти зможуть відвідувати місця масового скупчення людей, зокрема торгово-розважальні центри, лише з батьками, які вакциновані або мають негативний ПЛР-тест.

Як повідомляв УНІАН, мер Києва Віталій Кличко заявив про посилення карантинних обмежень у зв’язку з погіршення ситуації з OVID-19 у Києві з понеділка, 1 листопада.

Зазначимо, що записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0800602019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Олександр Топчій