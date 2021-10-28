Про це Кличко повідомив на терміновому брифінгу 28 жовтня.

Мер Києва Віталій Кличко заявив про посилення карантинних обмежень у зв’язку з погіршення ситуації з OVID-19 у Києві з понеділка, 1 листопада.

Про це він повідомив на терміновому брифінгу 28 жовтня.

Кличко наголосив, що місто запроваджує суворі обмеження, оскільки у влади немає інших варіантів, щоби зберегти здоров’я і життя людей і не допустити колапс медичної системи.

Куди не пускатимуть без COVID-19 сертифікатів / негативного ПЛР-тесту у столиці:

заклади харчування; готелі; установи соціального захисту; спортзали, фітнес-центри; ЦНАПи; управління Пенсійного фонду; ТРЦ; проведення масових заходів.

Діти і підлітки можуть відвідувати ТРЦ тільки з батьками, які щеплені або мають негативний ПЛР-тест.

Робота шкіл

З понеділка, 1 листопада, навчальний процес після канікул відновлюється тільки у дистанційному режимі, заявив Кличко. Це стосується учнів 1-11 класів.

У такому режимі школи працюватимуть до покращення ситуації з COVID-19 у Києві. Рішення ухвалили з огляду на рекомендації МОН.

Робота садочків

Дитячі садочки продовжать працювати, але з обмеженнями "червоної" зони: за умови вакцинації 100% працівників.

Робота громадського транспорту

Метро, тролейбуси, маршрутки закривати не будуть. Їздити зможуть тільки вакциновані пасажири або ті, хто має негативний ПЛР-тест. Перевіряти документи будуть не на вході у транспорт, а вибірково: спеціальні групи правоохоронці.

Київ за крок від "червоної зони": що відомо

Як повідомляв 28 жовтня заступник голови КМДА Микола Поворозник, с ситуація в Києві – складна і напружена. Темпи захворюваності продовжують бити рекорди.

27 жовтня у Києві було зафіксовано антирекорд за кількістю смертей від COVID-19 за добу – 54 летальних випадки, коронавірусну хворобу підтвердили у 1 тис. 416 жителів міста.

Автор: Віолетта Орлова