Серед них майже однаково популярні три напрямки. Найбільш активними є відвідувачі центрів рекрутингу у Києві та чотирьох областях.

Вакансії, пов’язані з БПЛА, водійськими та стрілецькими напрямками, користуються найбільшим попитом серед військовослужбовців, які долучаються до Сил оборони через центри рекрутингу української армії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України. Сказано, що станом на середину січня 2025 року, топ-7 груп спеціальностей виглядає так:

спеціальності, пов'язані з БПЛА – 16%;

водії – 16%;

стрілецькі спеціальності – 15%;

штабні посади – 9%;

артилерія – 6%;

бойові медики, фельдшери, медсестри, лікарі – 5%;

зв'язок та кібербезпека – 5%.

В Міноборони повідомили, що протягом минулого тижня до центрів рекрутингу української армії звернулось 1 282 особи. При цьому зазначається, що загалом з початку роботи центрів загальна кількість відвідувачів сягнула 35 337, з яких 7 800 з них вже стали кандидатами до лав Сил оборони України.

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При цьому нагадали, що в Україні працює 47 рекрутингових центрів української армії. Найбільшу активність демонструють мешканці Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Запорізької областей та міста Києва.

Центри рекрутингу пропонують понад 10 000 вакансій у різних військових формуваннях, зокрема у Збройних силах України, Національній гвардії, Державній прикордонній службі та СБУ.

Війна в Україні - рекрутинг і мобілізація

Як повідомляв УНІАН, днями оприлюднено ТОП-10 вакансій в Національній гвардії України з зарплатами.

Перше місце у топі займає посада у бригаді "Азов" оператора переносного зенітно-ракетного комплексу, заробітна плата 25 000 – 125 000 гривень.

На другому місці - методист клубу у військовій частині НГУ (вся Україна), заробітна плата 16 000 – 21 000 гривень.

У трійку також ввійшла вакансія радіотелефоніста військової частини НГУ (м. Хмельницький), заробітна плата 20 000 – 120 000 гривень.

За ними слідують посади: оператор БпЛА у бригаді "Азов" (вся Україна), заробітна плата 25 000 – 125 000 гривень, водій (B,C) у бригаді "Рубіж" (Київська обл.), заробітна плата 25 000 – 125 000 гривень.

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