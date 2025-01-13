Наразі вільні вакансії від оператора переносного ЗРК у бригаді "АЗОВ" до методиста клубу та радіотелефоніста у військовій частині.

Оприлюднено ТОП-10 вакансій в Національній гвардії України з зарплатами. Інформацію поширив Telegram-канал НГУ з посиланням на базу вакансій Робота УА.

Перше місце у топі займає посада у бригаді "Азов" оператора переносного зенітно-ракетного комплексу, заробітна плата 25 000 – 125 000 гривень.

На другому місці - методист клубу у військовій частині НГУ (вся Україна), заробітна плата 16 000 – 21 000 гривень.

Відео дня

У трійку також ввійшла вакансія радіотелефоніста військової частини НГУ (м. Хмельницький), заробітна плата 20 000 – 120 000 гривень.

За ними слідують посади:

оператор БпЛА у бригаді "Азов" (вся Україна), заробітна плата 25 000 – 125 000 гривень,

водій (B,C) у бригаді "Рубіж" (Київська обл.), заробітна плата 25 000 – 125 000 гривень,

кухар у військовій частині НГУ (м. Одеса), заробітна плата 15 000 гривень,

кулеметник у військовій частині НГУ (вся Україна), заробітна плата 20 000 – 120 000 гривень,

військовий психолог у військовій частині НГУ (вся Україна), заробітна плата 20 000 – 125 000 гривень,

командир відділення у військовій частині НГУ (м. Івано-Франківськ), заробітна плата 22 000 – 122 000 гривень,

стрілець у військову частину НГУ (м. Вінниця), заробітна плата 20 000 – 120 000 гривень

Рекрутинг до ЗСУ - новини

Як повідомляв УНІАН, в Україні рекрутинг до ЗСУ почав працювати у 2023 році. Спочатку це відбувалось через компанію Lobby X, яка шукала для української армії потрібних спеціалістів.

У листопаді 2023 року Міноборони почало співпрацю з кількома відомими сайтами для пошуку роботи, де почали розміщувати вакансії ЗСУ. Так, до процесу були залучені платформами: Robota.ua, Olx.ua, thelobbyx.com, Work.ua.

18 жовтня у Міноборони повідомили, що у застосунку "Резерв+" можна шукати вакансії в Силах оборони. Зокрема, став доступний сервіс рекрутингу, який дозволяє знайти оптимальну для себе вакансію у війську.

1 жовтня 2024 р. Міноборони України повідомило, що уряд дозволив військовим частинам напряму мобілізувати добровольців.

Вас також можуть зацікавити новини: