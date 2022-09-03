Місцева влада активно займається питанням води в Миколаєві і веде консультації з міжнародними партнерами. Однак поки конкретного рішення немає.

У Миколаєві проблеми з питною водою неможливо вирішити найближчим часом. Найшвидший спосіб її вирішення - це деокупація Херсонської області та відновлення водогону з Дніпра.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Наразі місцева влада активно займається цим питанням і веде консультації з міжнародними партнерами.

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"Той дебет води, на який ми розраховували за старими даними, які у нас були - він не підтвердився, води вдвічі менше, її немає, з якістю є проблеми. Тому, щоб зрівняти воду, підмішувати можливості немає. І на сьогоднішній день поривів в 3-5 разів більше, ніж при менш солоній воді", - пояснив Кім.

За його словами, якщо йти системою зворотних осмосів і забору солоної води, то знадобляться додаткові витрати. Однак у такому разі кількість води потрібно збільшити вдвічі. Кім додав, що також є пошкодження на самій мережі, що теж вплине на кінцеву ціну води.

"Фільтри, які використовуються, це розхідники, ми їх викидаємо, їх треба міняти. Тобто зросте ціна за воду до такого рівня, що люди можуть сказати: "не треба нам такої питної води". Це питання складне і комплексне, ми з ним працюємо", - підсумував глава ОВА.

Як повідомляв УНІАН, у середині квітня через бойові дії поблизу Миколаєва було пошкоджено дві гілки водопроводу, який подавав воду в місто з Дніпра.

З 13 травня відновилося водопостачання житлових будинків міста, проте воду постачали з Дніпро-Бузького лиману, тому її використовували лише для побутових справ.

Наприкінці серпня у Миколаєві через аварію на водозаборі з Дніпро-Бузького лиману повністю припинено подачу води.

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