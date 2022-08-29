Фахівці припускають, що на ремонтні роботи знадобиться не один день.

У Миколаєві через аварію на водозаборі з Дніпро-Бузького лиману повністю припинено подачу води.

Про це повідомляє комунальне підприємство "Миколаївводоканал".

"На водозаборі з Дніпро-Бузького лиману сталася аварія, тому до міста подаватись вода взагалі не буде. Скільки часу потрібно для ремонтних робіт? Наразі з цього питання визначаються фахівці ДКП "Миколаївводоканал". Скоріш за все, на ремонт піде не один день", - йдеться у повідомленні.

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На підприємстві запевнили, що аварія сталася не внаслідок бойових дій, фахівці намагатимуться якомога швидше відновити водопостачання.

Як повідомляв УНІАН, у середині квітня через бойові дії поблизу Миколаєва було пошкоджено дві гілки водопроводу, який подавав воду в місто з Дніпра.

З 13 травня відновилося водопостачання житлових будинків міста, проте воду постачали з Дніпро-Бузького лиману, тому її використовували лише для побутових справ.

Нагадаємо, також на Донеччині окупанти не дають запустити фільтрувальну станцію. Енергетики обстежили Карлівську фільтрувальну станцію, але проводити ремонт не дозволяють постійні обстріли.

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