Чергова історія зникнення пухнастика закінчилася хепі-ендом.

Відомий в соцмережах "бойовий кіт" Шайба, який несе службу разом з українськими військовими на південному напрямку, знайшовся. Чотирилапого улюбленця захисників шукали майже 3 тижні.

"Шайбусіка знайшли. Поки вся країна шукала Шайбіка, цей герой-коханець став розвідником, пройшовши чималу дистанцію, знайшов кошечок та чілив з ними на іншій позиції у військових. … Завтра відвезу Шайбіка до ветеринара для перевірки його здоровʼя. Одягнув на нього ошийник та інший AirTag (пристрій для відстеження, розроблений Apple – УНІАН) та буду шукати інший більш дієвий в наших умовах GPS-трекер", – розповів власник кота, український військовий Олександр Ляшук, в Instagram.

Ляшук, який пообіцяв винагороду у розмірі 20 тисяч гривень тому, хто поверне йому улюбленця, виконав обіцянку.

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"Військові побачили оголошення, яке я розклеїв поблизу, зателефонували та привезли мені нашого героя. Гроші вони не просили, я сам попросив в них номер банківської картки та перерахував обіцяну винагороду. Нехай ці кошти підуть їм на користь, для нашої спільної перемоги. Хочу ще раз їм подякувати за те що повернули мою дитинку в сімʼю", – каже Ляшук.

Кіт Шайба - історія пухнастої зірки соцмереж

Кота Шайбу, який тепер став справжньою зіркою в мережі, військові знайшли торік – поблизу позицій на півдні. Шайбу, якому тоді було тільки кілька тижнів, разом з його сестрою хтось викинув біля сільського продуктового магазину, а українські захисники – знайшли і відгодували.

Врятований Шайбік став справжнім другом для військового Олександра Ляшука, який несе службу на південному напрямку фронту. Без пухнастика, який обзавівся не тільки розгрузками та іменними шевронами, а й вишиванкою, не проходять ані збори на потреби підрозділу його власника, ані ефіри з Ляшуком на телебаченні.

Тільки в Instagram у пухнастика 10 тисяч підписників, а дописи з ним збирають до 80 тисяч вподобань.

28 червня Ляшук розповів в соцмережах, що кіт зник два тижні тому, та пообіцяв грошову нагороду тому, хто поверне йому друга.

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