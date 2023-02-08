Вже у січні кіт разом з підрозділом переїхав під Бахмут.

Днями мережу облетіло зворушливе фото військового ЗСУ з котом на руках в одному з вагонів поїзда Краматорськ-Київ.

Як дізналось видання "УП. Життя", кота знайшли артилеристи, які вели бої на Херсонському напрямку. Вже у січні кіт разом з підрозділом переїхав під Бахмут.

Військові лікували тварині очі, але залишатися з захисниками йому було все ж небезпечно. У столиці коту знайшли нову родину.

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Забрав його з фронту до Києва 57-річний боєць з позивним "Дядя Фєдя". Фото зробили, коли боєць взяв кота на руки і заснув.

"Наразі Том живе у чудовій сім’ї у Києві разом з двома іншими фронтовими котами, яких привезли ще у 2016 році із зони АТО", – розповіла нова власниця Тетяна. За її словами, зараз вусань проходить лікування та набирається сил.

Війна в Україні - хронологія подій

Росія зважилася на широкомасштабне вторгнення в Україну вранці 24 лютого, почавши з бомбардувань Києва, Харкова, Львова та інших великих міст.

Російські танки буквально прорвали український кордон в районі Білорусі. Багато міст потрапили під тимчасову окупацію, в тому числі частина Київської області.

У нічному зверненні, яке передувало військовій інтервенції, Путін назвав війну "спецоперацією" з денацифікації" і "демілітаризації" України.

Вже навесні розгромлені російські угруповання змушені були залишити Київську, Сумську та Чернігівську області, а у вересні - в ході контрнаступу ЗСУ - росіяни втекли з Харківської області.

Західні ЗМІ писали, що Путін хотів взяти Київ за два дні, потім - за кілька місяців, але Росія недооцінила ЗСУ.

На звільнених територіях правоохоронці фіксують факти вчинення Росією військових злочинів: тортури цивільних, жорстокі вбивства місцевих мешканців, у тому числі дітей; досі знаходять масові поховання.

Наразі активні бої точаться в основному на Донецькому напрямку.

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