Міська влада Києва має намір розірвати договір земельної оренди з посольством Росії. Про це заявив столичний очільник Віталій Кличко на засіданні Київської міськради.
"Я думаю, тут рішення буде одностайним. Ми і договір оренди розірвемо, і звернемось до уряду щодо повернення майна "дипустанови" російських варварів до власності української держави", – заявив він.
За словами Кличка, рішення хочуть ухвалити сьогодні на засіданні Київради.
Ситуація з російським посольством у Києві
Російське посольство в Києві розташоване на Повітрофлотському проспекті. З 2016 року по 23 лютого 2022 року посольство працювало без посла – його очолював "тимчасовий повірений", що відображало крайнє погіршення двосторонніх відносин.
Незадовго до початку повномасштабного вторгнення в Україну російське МЗС почало евакуювати свій дипломатичний персонал під приводом, що проти росіян нібито готують провокації. 23 лютого 2022 року над російським посольством у Києві спустили прапори, дипустанова перестала працювати. 24 лютого Україна розірвала дипвідносини з Росією.