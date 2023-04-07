Це ініціювала партія "Слуга народу", мотивуючи тим, що в даний час це актуальне питання.

Київська міська рада може забрати земельну ділянку у посольства РФ, що розташоване за адресою Повітрофлотський проспект, 27 у Солом’янському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата від фракції "Слуга народу" в Київській міській раді Лілію Пашинну. "Наша фракція ініціювала розірвання договору оренди землі, наданої посольству РФ, і буде ініціювати націоналізацію приміщення посольства РФ", - уточнила Пашинна.

Вона нагадала, що таке рішення обумовлене заявою МЗС України про розірвання дипломатичних відносин з РФ, а також повномасштабним вторгненням.

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"Це важливе і актуальне рішення. Ми не повинні створювати умови для функціонування інституцій країни-агресора у місті Київ", - наголосила голова партії СН Олена Шуляк.

Посольство РФ в Києві

Російське посольство в Україні було відкрите у серпні 1992 року. Після початку російського вторгнення 4 лютого 2022 року, Україна заявила про розрив дипломатичних відносин з РФ.

Російські дипломати в Києві працювали у будівлі, що розташована на Повітрофлотському проспекті, 27. Це триповерхова споруда загальною площею 1779 кв.м.

Першим російським послом в Україні був Леонід Смоляков. А останнім - Михайло Зурабов.

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