Шлагбаум, спокій і три курки: в селі-'привиді' на Львівщині живе лише один чоловік

Андрій вже звик до життя у селі без сусідів. Раніше з ним мешкав літній батько, але помер понад рік тому.

У Самбірському районі Львівщини є село, у якому мешкає лише одна людина. Йдеться про Климівщину - село-привид, яке стало домом для 46-річного Андрія.

Як йдеться у сюжеті Львів 24, загалом в області три села з одним мешканцем. Климівщина - одне з них.

Андрій розповів, що донедавна мешкав там з батьком. Втім, близько року він помер. Син залишився сам. Мешкає у старій хаті 1919 року побудови та займається невеликою господаркою.

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"Маю трьох собак, козу, козлика і три курки, мав ще коня. Але через ТЦК продав, хотіли відправити мене служити, але ніхто мене не бере. Коли ще мав коня, то займався заготівлею дров. Планую знову купити коня і знову працювати. Раніше ще їздив на роботу до Польщі, але тепер не дуже маю здоров’я", – розповідає чоловік.

Андрій переконує, що жити самому в Климівщині йому подобається. У рідному селі йому спокійно та добре. Інколи приїжджає сусідка, що має тут дачу. Чужинцям тут не раді.

"Я тут шлагбаум поставив, щоб ніхто чужий не заїжджав. Нема чого їздити сюди. Взагалі це хутір, а в документах пише, що село. Я нещодавно хату переоформляв, то так писало", – поділився Андрій.

У Климівщині - одна вулиця та дев’ять будинків, з яких придатними для життя вважають лише три. Андрій мешкає у дерев'яному будинку, якому 106 років. За словами господаря, влітку тут прохолодно, а взимку - тепло.

"Маю кілька городів, посадив картоплю, капусту, буряк, моркву. Я вже звик працювати із землею і бути в роботі. Як неділя приходить, я не знаю, що робити, нервуюся. Я все люблю в роботі бути", – ділиться чоловік.

На подвір'ї Андрій облаштував собі літній душ, має криницю.

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