На Львівщині з'явився небезпечний шкідник з Америки: введено карантин

У смт Дідилів запровадили карантин через виявлення американського білого метелика — шкідника, що загрожує сотням видів дерев і кущів.

У селищі міського типу Дідилів, що на Львівщині, вперше зафіксовано вогнище небезпечного карантинного шкідника — американського білого метелика (Hyphantria cunea Drury). Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області.

На ураженій території площею 0,325 га запроваджено карантинний режим, відповідне рішення ухвалив голова Львівської РДА.

Чим небезпечний американський білий метелик?

"Це небезпечний карантинний шкідник, завезений до Європи з Північної Америки. Його гусінь пошкоджує понад 300 видів дерев та кущів", — зазначили у Держпродспоживслужбі.

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Під загрозою такі рослини як яблуня, груша, шовковиця, слива, горіх, вишня, бузок, клен, а також інші плодові й декоративні насадження. Гусінь об’їдає листя дерев до повного знищення зеленої маси.

Ознаки ураження:

павутинні гнізда на гілках;

велика кількість білої або жовтуватої гусені;

повне обгризання листя;

швидке утворення нових колоній.

Одна самка відкладає до 2000 яєць, утворюючи 1–2 покоління на сезон, що забезпечує швидке поширення шкідника.

Як поширюється і як боротися

Метелик зимує у вигляді лялечок у корі дерев, ґрунті або спорудах. Весною вилітає і швидко розмножується. Поширення можливе через посадковий матеріал, транспорт або вітром.

Рекомендовані заходи боротьби:

обрізка та спалювання заражених гілок;

санітарна очистка дерев;

обробка інсектицидами у безвітряну погоду;

регулярний моніторинг насаджень.

"Якщо ви помітили підозрілу гусінь або павутиння — негайно зверніться до Держпродспоживслужби або місцевої влади", — закликають фахівці.

Небезпечні шкідники в Україні

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