На Львівщині з'явився небезпечний шкідник з Америки: введено карантин

У селищі міського типу Дідилів, що на Львівщині, вперше зафіксовано вогнище небезпечного карантинного шкідника — американського білого метелика (Hyphantria cunea Drury). Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області.
На ураженій території площею 0,325 га запроваджено карантинний режим, відповідне рішення ухвалив голова Львівської РДА.
Чим небезпечний американський білий метелик?
"Це небезпечний карантинний шкідник, завезений до Європи з Північної Америки. Його гусінь пошкоджує понад 300 видів дерев та кущів", — зазначили у Держпродспоживслужбі.
Під загрозою такі рослини як яблуня, груша, шовковиця, слива, горіх, вишня, бузок, клен, а також інші плодові й декоративні насадження. Гусінь об’їдає листя дерев до повного знищення зеленої маси.
Ознаки ураження:
- павутинні гнізда на гілках;
- велика кількість білої або жовтуватої гусені;
- повне обгризання листя;
- швидке утворення нових колоній.
Одна самка відкладає до 2000 яєць, утворюючи 1–2 покоління на сезон, що забезпечує швидке поширення шкідника.
Як поширюється і як боротися
Метелик зимує у вигляді лялечок у корі дерев, ґрунті або спорудах. Весною вилітає і швидко розмножується. Поширення можливе через посадковий матеріал, транспорт або вітром.
Рекомендовані заходи боротьби:
- обрізка та спалювання заражених гілок;
- санітарна очистка дерев;
- обробка інсектицидами у безвітряну погоду;
- регулярний моніторинг насаджень.
"Якщо ви помітили підозрілу гусінь або павутиння — негайно зверніться до Держпродспоживслужби або місцевої влади", — закликають фахівці.
Небезпечні шкідники в Україні
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