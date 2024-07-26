Підозрюваний розумів, що щось може піти не так, тому й готував такого листа, але його не відправив.

Підозрювальний у вбивстві мовознавиці і політика Ірини Фаріон написав прощальний лист на випадок, якщо піде щось не так. Про це повідомили правоохоронці на брифінгу сьогодні.

Зазначалося, що там він виклав свої думки. При цьому сказали, що поки не можуть оприлюднити зміст листа.

Правоохоронці зазначають, що підозрюваний розумів, що щось може піти не так, тому й готував такого листа, але його не відправив.

Вони розповіли, що в записах підозрюваного зазначається, що він нічого не хотів розповідати рідним, особливо батькові, щоб в них не було проблем.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко сказав, що матері 18-річний хлопець сказав, що їде відпочити, але назвав не Львів, а інше місто.

Правоохоронці на запитання журналістів про те, де підозрюваний брав гроші на поїздку та інші витрати, зазначили, що над цим працює слідство. "Це питання логічне – де він брав кошти. Бо проживання 10 ночей це приблизно 10 тисяч гривень. А ще харчування, ще речі. Тому ми тут працюємо з СБУ. В нас є напрацювання. Ми не будемо про це говорити, ви маєте зрозуміти нас. З переписок ми приблизно знаємо звідки вони надходили", - наголосив Клименко.

Затримання вбивці Фаріон - останні новини

Як повідомляв УНІАН, вчора, 25 липня в Дніпрі затримано 18-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон.

За інформацією Офісу генерального прокурора, йому погоджено повідомлення про підозру в умисному вбивстві за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

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