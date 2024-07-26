Його хочуть заарештувати без права на заставу.

Затриманому вчора у Дніпрі 18-річному хлопцю погоджено повідомлення про підозру в умисному вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. Про це під час брифінгу повідомив представник Офісу генпрокурора.

Він зазначив, що прокурорами в ході досудового розслідування було проаналізовано великий масив інформації.

"На даний час погоджено повідомлення про підозру особі, яка вчора була затримана в місті Дніпро за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство)", - заявив представник Офісу генпрокурора.

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Прокурори наполягатимуть у суді на обранні йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Пізніше на брифінгу уточнили, що підозру затриманому повідомили сьогодні.

Вбивство Ірини Фаріон – деталі

19 липня у Львові стріляли у мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон. Вона отримала поранення голови і за кілька годин померла в лікарні.

Поліція почала розшук чоловіка, який тижнями стежив за будинком, де проживала Фаріон.

25 липня стало відомо про затримання у Дніпрі 18-річного юнака, який може бути причетним до вбивства мовознавиці.

У поліції заявили про наявність достатньої кількості доказів того, що саме він стріляв у жінку. Також правоохоронці вважають, що він був лише виконавцем. До скоєння злочину він готувався з травня.

Окрім того, ними перевіряється інформація про можливу причетність російського неонацистського руху до вбивства Фаріон.

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