Ми хочемо не тільки Різдво святкувати з цілим світом, а й Пасху, каже Блаженнійший Святослав.

У наступному році можуть початися дискусії про необхідність і можливість реформи пасхалії, щоб у майбутньому Пасху, як і Різдво, святкувати з цілим світом, повідомив глава Української греко-католицької церкви, Верховний архієпископ Києво-Галицький, Блаженнійший Святослав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Реформи не закінчилися. Є питання реформи пасхалії. Тому що ми хочемо не тільки Різдво святкувати, скажімо так, з цілим світом, але теж і Пасху. Пасха - це є головне християнське свято", - сказав глава УГКЦ.

Він пояснив, що частина греко-католиків за кордоном святкує Пасху з Латинською церквою, а в Україні віряни УГКЦ, "згідно з принципом пошуку єдності з православними братами, вирішили святкувати далі з ними".

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Очільник церкви зазначив, що розмовляв на цю тему із Вселенським Патріархом Варфоломієм "буквально місяць тому" і з Папою Франциском.

"Відчувається, що наступний рік буде поштовхом для дискусії на вселенському рівні про необхідність і можливість реформи, спільної реформи пасхалії. Але маємо таке відчуття, що ми ще на початку дуже довгого процесу", - заявив глава УГКЦ.

Також він повідомив, що загалом перехід на новий календар в греко-католиків України відбувся "на диво спокійно і одностайно". Із усіх громад в Україні тільки одна парафія на Харківщині "попросила відтермінування", а решта всі перейшли.

Перехід на новий календар у ПЦУ і УГКЦ

Раніше УНІАН повідомляв, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новоюліанський календар. Таке рішення прийняв Помісний Собор ПЦУ. Усі неперехідні православні свята почали відзначати на 13 днів раніше: Різдво Христове - 25 грудня (замість 7 січня), День святого Миколая - 6 грудня (замість 19 грудня), Хрещення Господнє - 6 січня (замість 19 січня) тощо. Дати перехідних свят залишилися без змін.

Архієрейський Синод Української греко-католицької церкви на 93-й сесії у лютому 2023 року ухвалив рішення про перехід на новий календар з 1 вересня 2023 року, відповідно до якого нерухомі свята почали відзначати за григоріанським календарем. Поодиноким громадам, які відчували себе ще не готовими до такого кроку, дали можливість продовжити літургійне життя за юліанським календарем на період до 2025 року.

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