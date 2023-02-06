Греко-католики відтепер відзначатимуть Різдво та інші нерухомі свята разом з католицьким світом.

Архієрейський Синод Української Греко-Католицької церкви на 93-й сесії на початку місяця ухвалив рішення про перехід на новий стиль.

Відтак нерухомі свята (такі, які щороку припадають на одне і те саме число місяця, приміром, Різдво) від 1 вересня 2023 року святкуватимуть за григоріанським, а не юліанським, як раніше, календарем, сповістили в УГКЦ.

"Взявши до уваги численні прохання віруючих та провівши попередні консультації із духовенством та монашеством нашої Церкви про назрілу потребу реформи Літургійного календаря УГКЦ в Україні, а також зважаючи на душпастирські рації, [ухвалено] УГКЦ в Україні перейти з 1 вересня за новим стилем (початок Індикту) 2023 року Божого на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чинної Пасхалії", – йдеться в постанові Синоду.

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Водночас зазначається, що для парафій чи поодиноких громад, які відчувають себе ще не готовими до такого кроку, є можливість продовжити літургійне життя за юліанським календарем на період до 2025 року.

Нагадаємо, в грудні голови Православної церкви України митрополит Епіфаній і Української греко-католицької церкви отець Святослав домовилися створити робочу групу, котра займеться вивченням питання реформи церковного календаря.

Святкування Різдва в Україні - дискусія щодо дати

Через те, що в Україні християнські церкви живуть за двома календарями, григоріанським і юліанським, виникла проблема з датами святкування церковних свят. Приміром, через неточність юліанського календаря Різдво "перемістилося" з 25 грудня на 7 січня. Православна Церква України (ПЦУ) дозволяла парафіям самим обирати, коли святкувати Різдво.

Хоча соціологічні опитування показали, що цього року більш як половина українців святкували Різдво 7 січня, дедалі більше людей починають святкувати виключно 25 грудня. Опитування в сервісі "Дія", яке стало наймасовішим (участь взяли понад 1,5 мільйона українців), показало, що майже 60% українців підтримують святкування Різдва 25 грудня.

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