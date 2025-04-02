У столиці буде введено додаткове патрулювання та збільшено кількість особового складу працівників Нацполіції.

У Києві не планують скорочувати комендантську годину на Великдень, у зв'язку з чим обмеження діятимуть у звичайний час - з опівночі до 5 ранку. Інформацію про це підтвердили в Київській міській військовій адміністрації, повідомляє "РБК-Україна".

"Режим комендантської години у зв'язку з Великодніми, а також іншими святковими, пам'ятними днями - не переглядається. Додатково повідомляємо, що в попередні роки на Великдень, Різдво Христове, а також інші святкові дні, що супроводжуються церковною службою в нічний період, дія комендантської години не припинялася. Тому обмеження, що стосуються комендантської години, діятимуть", - зазначили в КМВА.

Також в адміністрації повідомили, що буде введено додаткове патрулювання та збільшено кількість особового складу працівників Нацполіції.

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Комендантська година в Україні

Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким передбачено адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години.

Як писав УНІАН, у 2024 році уряд запропонував посилити відповідальність за порушення комендантської години. Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким передбачено адміністративну відповідальність за порушення.

Чиновники запропонували встановити адміністративну відповідальність за порушення вимог особливого правового режиму.

У Нацполіції також розповіли, що "світить" порушникам комендантської години. Порушників затримуватимуть і доставлятимуть у відділок "для з'ясування" обставин.

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