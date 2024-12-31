Там попередили, що з розумінням поставляться тільки до особливих випадків.

У новорічну ніч порушників комендантської години поліцейські будуть затримувати й доставити до відділків.

З таким попередженням виступив голова Департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв в ефірі телемарафону. "Наряди Нацполіції будуть реагувати на осіб, які перебувають під час комендантської години на вулицях. З розумінням будемо ставитися до людей, оскільки є різні причини. Тобто якщо це була негайна потреба або потрібно було звернутися до лікарень чи ще щось", - деталізував Ахрамєєв.

Порушників, як він уточнив, затримуватимуть й доставлятимуть до відділку "для з’ясування". Водночас за порушення комендантської години "на жаль, відповідальності немає".

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Ахрамєєв зазначив, що "з 24 грудня була залучена максимальна кількість особового складу поліції в місцях масового скупчення, а також на автошляхах країни".

"Ми працюємо в кожному регіоні і в кожному регіоні є своя специфіка. Є регіони, де відбуваються бойові дії, є прикордонні з РФ. Там свої умови несення служби", - пояснив він.

Комендантська година в Україні

В країні комендантську годину ввели після початку повномасштабного вторгнення РФ для забезпечення безпеки населення та підтримання правопорядку.

Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким передбачено адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години - заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

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