У Вінницькій області відзавтра буде змінена тривалість комендантської години.
Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.
"З понеділка, 10 жовтня, у Вінницькій області буде змінена тривалість комендантської години. Її обмеження діятимуть з опівночі до 5 години ранку", - зазначив він.
Очільник ОВА нагадав, що у цей час забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки. Виключення - наявність спецперепустки та посвідчення особи, або для того, щоб пройти в укриття після сигналу тривоги.
Нагадаємо, комендантська година у Вінницькій області з 14 березня до 22 квітня тривала з 22:00 до 06:00. Пізніше тривалість комендантської години змінили - з 23 квітня низка обмежень для громадян діяли з 23:00 до 5:00.
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