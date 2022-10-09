Скоро на Вінничині людям менше часу доведеться дотримуватися обмежень, які діють під час комендантської години.

У Вінницькій області відзавтра буде змінена тривалість комендантської години.

Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

"З понеділка, 10 жовтня, у Вінницькій області буде змінена тривалість комендантської години. Її обмеження діятимуть з опівночі до 5 години ранку", - зазначив він.

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Очільник ОВА нагадав, що у цей час забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки. Виключення - наявність спецперепустки та посвідчення особи, або для того, щоб пройти в укриття після сигналу тривоги.

Нагадаємо, комендантська година у Вінницькій області з 14 березня до 22 квітня тривала з 22:00 до 06:00. Пізніше тривалість комендантської години змінили - з 23 квітня низка обмежень для громадян діяли з 23:00 до 5:00.

Ситуація у Вінниці під час війни в Україні з Росією – важливі новини

Останнім часом у Вінниці було спокійно. 5 вересня в області було оголошено повітряну тривогу, а пізніше повідомлялося про те, що пролунав вибух. Згодом з’ясувалося, що в області спрацювала протиповітряна оборона.

14 липня російські окупанти вдарили по Вінниці крилатими ракетами "Калібр" з підводного човна, який знаходився у Чорному морі. Унаслідок ворожої атаки загинули 28 осіб, а понад 200 – звернулися за медичною допомогою.

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