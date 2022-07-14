З місця повідомляють, що чули від двох до чотирьох вибухів.

В Вінниці пролунало кілька вибухів. Судячи з усього, російські окупанти завдали по місту ракетних ударів. Громадян просять подбати про себе і не залишати укриття.

Офіційна інформація про вибухи з'явилася в Telegram-каналі Вінницької міської ради.

"У Вінниці пролунали вибухи. Не виходьте з укриттів. Не поширюйте фотографії та відео", — написали представники влади.

Спочатку в міській раді розповіли про один вибух, а потім доповнили інформацію. Жителі Вінниці опублікували фото стовпа диму над містом без прив'язки до місцевості. Вони також повідомили, що чули відразу кілька вибухів. Інформація на цей рахунок різниться: одні говорять про два удари, а інші — про три або чотири.

Голова Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Борзов підтвердив удари по місту: "Маємо приліт у Вінниці. Є загиблі та поранені. Кількість уточнюється. 4 ракети над областю збили сили ППО".

Нагадаємо, це не перший обстріл мирних українських міст 14 липня. Раньше УНІАН повідомляв про авіаракетний удар по промисловій зоні Краматорська. А Миколаїв зазнав бомбардувань модифікованими снарядами для С-300. Рашисти випустили дев'ять ракет, які попали в готель "Миколаїв", два учбові заклади та тролейбусне депо. В результаті обстрілу одна людина отримала поранення, жертв, на щастя, немає.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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