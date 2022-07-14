В Вінниці пролунало кілька вибухів. Судячи з усього, російські окупанти завдали по місту ракетних ударів. Громадян просять подбати про себе і не залишати укриття.
Офіційна інформація про вибухи з'явилася в Telegram-каналі Вінницької міської ради.
"У Вінниці пролунали вибухи. Не виходьте з укриттів. Не поширюйте фотографії та відео", — написали представники влади.
Спочатку в міській раді розповіли про один вибух, а потім доповнили інформацію. Жителі Вінниці опублікували фото стовпа диму над містом без прив'язки до місцевості. Вони також повідомили, що чули відразу кілька вибухів. Інформація на цей рахунок різниться: одні говорять про два удари, а інші — про три або чотири.
Голова Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Борзов підтвердив удари по місту: "Маємо приліт у Вінниці. Є загиблі та поранені. Кількість уточнюється. 4 ракети над областю збили сили ППО".
Нагадаємо, це не перший обстріл мирних українських міст 14 липня. Раньше УНІАН повідомляв про авіаракетний удар по промисловій зоні Краматорська. А Миколаїв зазнав бомбардувань модифікованими снарядами для С-300. Рашисти випустили дев'ять ракет, які попали в готель "Миколаїв", два учбові заклади та тролейбусне депо. В результаті обстрілу одна людина отримала поранення, жертв, на щастя, немає.
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