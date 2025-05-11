За словами військового, в українській армії зараз великий брак офіцерів.

Філософія проєкту "Контракт 18-24" розрахована на тих молодих людей даної вікової категорії, які добровільно готові приєднатися до Сил оборони на один рік.

Про це сказав заступник керівника Офісу президента, екскомандир 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Павло Паліса в інтерв’ю на Армія TV, відповідаючи на запитання з приводу того, чому офіцери не отримують виплат, якщо вони приєдналися до війська у такому ж віці.

"Якщо це випускник військової кафедри, то це трохи інша історія. Він вирішив пройти навчання на кафедрі самостійно. А якщо йдеться про офіцерів, які закінчили вищий військовий навчальний заклад, то це люди, які свідомо обрали свою професію", - наголосив Паліса.

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Він зазначив, що філософія контракту для тих, кому 18-24 роки і по законодавству вони не підлягають мобілізації, полягає в тому, щоб промотивувати людей, які добровільно приєднуються до Збройних сил України.

"Тому у випадку з контрактом 18-24 для солдата це добровільна історія, яка промотивована фінансовими та іншими пільгами", - сказав Паліса.

За його словами, офіцер здобуває спеціальну освіту і це його обов’язок захищати державу, тобто він військовозобов’язаний.

Паліса зазначив, що зараз великий брак офіцерів в українській армії. За його словами, це, зокрема, пов'язано з тим, що йде війна і Збройні сили України масштабувалися за короткий період в чотири рази. Він підкреслив, що роль офіцера може бути інколи недооцінена.

"Коли вибуває зі строю офіцер-лідер колективу, то тоді всі розуміють його вплив, якщо оборона дає тріщину на цій ділянці, є висока ймовірність втрати управління на певний період часу, якоїсь певної дезорганізації. Важливо, якщо в командира є поруч офіцер або сержант, який зможе, умовно кажучи, підхопити падаючий прапор і запобігти дезорганізації і системи управління і оборони", - додав він.

Контракти 18-24 - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2025 року Міністерство оборони України офіційно розпочало проєкт "Контракт 18-24" - добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18-24 роки, яка готова приєднатися до Сил оборони на один рік.

В Міноборони зазначали, що "Контракт 18-24" пропонує фінансову стабільність, гарантовану державою. Зокрема, передбачається:

контракт на 1 000 000 грн, із яких 200 000 грн виплачуються одразу, а решта - під час служби;

добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення - до 120 000 грн + доплати за бойові завдання;

загалом до 2 000 000 грн на рік;

безкоштовний проїзд та комунальні пільги;

навчання у навчальних закладах у межах квот за кошти держави, після закінчення контракту;

право на виїзд за кордон після 1 року служби;

можливість самостійно вибрати місце проходження ВЛК;

іпотека 0.0% річних після закінчення контракту ("єОселя");

самостійний вибір частини та спеціальності;

компенсація оренди житла на час служби;

медичне забезпечення + стоматологія та зубопротезування.

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