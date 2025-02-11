Контракт передбачає соціальні гарантії, зокрема, можливість "нульової" іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення.

Міністерство оборони України сьогодні офіційно розпочало проєкт "Контракт 18-24" – добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18-24 роки, яка готова приєднатися до Сил оборони на один рік.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Контракт 18-24 – це не примус, не мобілізація і не обов’язок. Це можливість для людей зробити свідомий вибір, отримати бойовий досвід і фінансову стабільність всього за один рік. Доброволець сам вирішує: чи продовжувати службу, чи повернутися до цивільного життя, маючи унікальні перспективи", – наголосив міністр оборони України Рустем Умєров.

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Зазначається, що "Контракт 18-24" пропонує фінансову стабільність, гарантовану державою. Зокрема, передбачається:

- контракт на 1 000 000 грн, із яких 200 000 грн виплачуються одразу, а решта – під час служби;

- добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення – до 120 000 грн + доплати за бойові завдання;

- загалом до 2 000 000 грн на рік;

- безкоштовний проїзд та комунальні пільги;

- навчання у навчальних закладах у межах квот за кошти держави, після закінчення контракту;

- право на виїзд за кордон після 1 року служби;

- можливість самостійно вибрати місце проходження ВЛК;

- іпотека 0.0% річних після закінчення контракту ("єОселя");

- самостійний вибір частини та спеціальності;

- компенсація оренди житла на час служби;

- медичне забезпечення + стоматологія та зубопротезування.

Що ще відомо про контракт для молодих українців

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого президент України Володимир Зеленський розкрив, що передбачатимуть річні контракти для українців віком 18−24 років. За його словами, така ініціатива йде від військових командирів, від Міністерства оборони.

Він розповів, що серед бонусів таких контрактів - додатковий мільйон гривень, вступ до ВНЗ без іспитів і безоплатне навчання, 0% за іпотекою.

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