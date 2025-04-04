Загальна підготовка триває 45 днів, на кожного рекрута виділяється понад 200 тисяч гривень на матеріальні та технічні засоби.

У лютому Міністерство оборони України офіційно розпочало проєкт "Контракт 18-24" – добровільну ініціативу для українців 18-24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. Як проходить підготовка рекрутів та скільки їм за це платять – розповіли на прес-конференції представники 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ.

Так, офіцер групи іміджевої продукції 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Максим Тєплов розповів, що спочатку рекрути прибувають до навчального центру на базу загальної підготовки, яка триває 45 днів. На кожного рекрута виділяється понад 200 тисяч гривень на матеріальні та технічні засоби.

"Тобто це можуть бути піропатрони, маскувальні сітки, різні засоби для того, щоб ви навчались. Це окремо від спорядження", - уточнив він.

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Офіцер відділення дистанційного найму Алла Пунько уточнила, що загалом підготовка триває три місяці - базова загальна людська підготовка 45 днів, потім мінімум 14 днів фахової і 14 днів злагодження в підрозділі.

"Навчання проходить у взводах по 25-30 осіб, рекрути вивчають РХБЗ, зв'язок, психологію, тактичну медицину, вогневу підготовку, національно-патріотична підготовка також в них присутня… Навчання проводять досвідчені інструктори, сержанти та офіцери. Щодо попиту, то найбільше користується попитом посада розвідника і стрільця".

Що стосується виплат обіцяного мільйона за укладання контракту, то, як пояснила Пунько, перша виплата у розмірі 200 тисяч гривень відбувається впродовж п'яти днів після підписання контракту. Далі 300 тисяч гривень військовослужбовець отримує після проходження базової і загальної військової підготовки та вступу на виконання бойових завдань. Решту 500 тисяч гривень він отримує по завершенню річного контракту.

"По грошовому забезпеченню рекрут отримує 20 тисяч гривень плюс-мінус зарплатні і плюс кошти за виконання бойових завдань. Це не враховуючи додаткової виплати в розмірі одного мільйона гривень"

Тєплов також додав, що після проведених опитувань щодо тгго, чому кандидати вирішили долучтися до проєкту, виявилося, що питання коштів –лише на третьому місці.

"Це те, що є чіткі терміни контракту, це один рік. Далі це іде бажання захищати країну і вже на третій місці це все-таки кошти", - пояснив він.

"Контракт 18-24" - новини

Раніше УНІАН повідомляв, що 18-24 річні зможуть отримати мільйон, приєднавшись не тільки до ЗСУ, а й до Нацгвардії та прикордонників.

Крім того, "контракт 18-24" поширили ще на 10 бригад. Зокрема, це 3, 24, 93, 30, 59 ОМБР, 36 окрема бригада морської піхоти тощо.

Як розповіла 21-річна Вероніка з позивним "Ляля", яка стала першою дівчиною, яка підписала контракт (18-24) із ЗСУ, це був її "шанс нарешті потрапити на війну". За її словами, всі шляхи для мобілізації були для неї закриті, тому що вона дівчина, їй менше 25 років і вона не має військової спеціальності.

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