Серед них і 3 окрема штурмова бригада.

Програма спецконтрактів зі Збройними силами України для добровольців віком від 18 до 24 років поширилася ще на 10 бойових бригад. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

"До шести бригад, з якими добровольці у віці від 18 до 24 років можуть підписати контракт, додались ще 10", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, це:

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25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада десантно-штурмових військ;

80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада десантно-штурмових військ;

3 окрема штурмова бригада;

24 окрема механізована бригада;

93 окрема механізована бригада;

30 окрема механізована бригада;

128 окрема гірсько-штурмова бригада;

36 окрема бригада морської піхоти;

39 окрема бригада берегової оборони 30 корпусу морської піхоти;

59 окрема штурмова бригада.

Спецконтракти для молоді

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого Міністерство оборони України офіційно розпочало проєкт "Контракт 18-24" – добровільну ініціативу для українців 18-24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік.

"Контракт 18-24 – це не примус, не мобілізація і не обов’язок. Це можливість для людей зробити свідомий вибір, отримати бойовий досвід і фінансову стабільність всього за один рік. Доброволець сам вирішує: чи продовжувати службу, чи повернутися до цивільного життя, маючи унікальні перспективи", – наголосив міністр оборони України Рустем Умєров.

Офіцерка відділення ЗМІ 1-го Центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Алла Пунько розповіла, що є кілька причин для відмови від підписання контракту, який розрахований на долучення до війська молоді 18-24 років, але поки таких випадків не було. Вона зазначила, що для підписання контракту необхідно, щоб претендент був у віці 18-24 роки, а також йдеться про придатність до військової служби за медичними показниками і показниками професійно- психологічного відбору.

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