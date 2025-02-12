В Міноборони кажуть про "певний ажіотаж" навколо контракту для молодих.

Постановою уряду України не передбачено перехід на заохочувальний контракт тих військовослужбовців, які вже сьогодні в армії і яким від 18 до 24 років. Про це сказав речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

"Насправді треба дивитися, який контракт вони підписували, тому що тут, напевно, потрібна юридична експертиза. В цій постанові Кабміну цього не передбачено, принаймні", - сказав речник Міноборони, відповідаючи на запитання чи можуть військовослужбовці, які вже сьогодні у війську і їм від 18 до 24 років, перейти на цей "заохочувальний" контракт.

В той же час зазначив, що для тих військових, які приєдналися до війська у віці до 24 років, передбачена одноразова грошова винагорода у розмірі мільйон гривень.

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"І ті військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які приєдналися до війська у віці до 25 років ще до набрання чинності відповідної постанови уряду, зможуть отримати ці гроші. Умови отримання винагороди для цієї категорії є: безпосередня участь у військових діях упродовж 6 місяців і відсутність притягнень до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної відповідальності", - наголосив Лазуткін.

Він зазначив, що в Міноборони розраховують, що такі заходи дадуть поповнення до війська і буде підсилено Сили оборони. "Вже по першій добі бачимо, що зацікавленість є, є певний ажіотаж. Ті військовослужбовці, які зараз воюють на лінії бойових зіткнень безумовно потребують підкріплення. І люди зазначеної вікової групи можуть стати суттєвим поповненням", - наголосив Лазуткін.

При цьому нагадав, що цей "мотиваційний контракт" укладається для проходження служби на посади: стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник і старший розвідник. За його словами, зараз запит на таких фахівців є.

Що ще відомо про контракти для молодих українців

Як повідомляв УНІАН, вчора, 11 лютого, Міністерство оборони України офіційно розпочало проєкт "Контракт 18-24" – добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18-24 роки, яка готова приєднатися до Сил оборони на один рік.

Зазначалося, що контракт пропонує фінансову стабільність 1 000 000 грн. Кошти будуть видаватися поетапно.

Контракт передбачає соціальні гарантії, зокрема, можливість "нульової" іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення.

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